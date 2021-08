Los talibanes se quedaron con “una buena cantidad” de las armas de EEUU – Télam

Los talibanes tomaron Kabul al poco del tiempo de que EEUU retirara sus tropas de Afganistn

La Casa Blanca inform este martes que gran parte de las armas estadounidenses entregadas a las fuerzas armadas afganas se encuentran ahora en poder de los talibanes y que el presidente Joe Biden no ha hablado con ninguno otro lder mundial desde que el movimiento islamista tom el poder del pas.

“Todava no ha hablado con ningn otro lder mundial”, comunic este martes Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, en la que adems inform que ya termin la evacuacin del personal diplomtico estadounidense.

“Yo mismo, el secretario (Antony) Blinken y varios otros miembros de alto nivel del equipo hemos estado en contacto de forma regular con homlogos extranjeros y tenemos la intencin de hacerlo en los prximos das”, anticip, citado por la agencia de noticias AFP.

En la misma lnea, Sullivan declar que una buena cantidad de armas estadounidenses entregadas a las fuerzas armadas afganas ahora estn en poder de los talibanes, luego de que tomaran el control de Afganistn tras dos dcadas de guerra con Estados Unidos.

Fotos y videos muestran a los talibanes con armas de fuego y vehculos que usaron las tropas del Pentgono o que proveyeron a las fuerzas de seguridad nacional afganas, as como con avanzados helicptero UH-60 Black Hawk y otros equipos en el aeropuerto de Kandahar.

“No tenemos una idea completa, obviamente, de dnde ha ido a parar cada artculo de material de defensa, pero ciertamente una buena cantidad ha cado en manos de los talibanes y, obviamente, no creemos que nos las van a entregar fcilmente en el aeropuerto”, declar, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Sullivan argument que la prdida del control de suministros militares de millones de dlares a manos de un actor poltico-militar al que hace dcadas consideran como un enemigo es un ejemplo de “la difcil decisin que enfrenta el presidente en el contexto del fin de una guerra de 20 aos”.

Tambin intent transmitir tranquilidad descartando la posibilidad de que los talibanes establezcan una relacin “simbitica” con el Estado Islmico (EI).

“Est bastante bien documentado que los talibanes y el ISIS-K (EI) luchan entre s, as que no preveo una relacin simbitica all, aunque estos son escenarios dinmicos, por lo que tendremos que ver cmo evoluciona”, analiz.

Los talibanes iniciaron su ofensiva en mayo, luego que Biden anunciara la salida de las tropas estadounidenses para finales de este mes, y tras tomar casi todo el pas en los ltimos diez das, entraron en Kabul el domingo pasado y provocaron la huida del presidente Ashraf Ghani.

Las fuerzas gubernamentales, que haban sido respaldadas por las tropas estadounidenses desde 2001 hasta el anuncio de su repliegue tres meses atrs, sucumbieron rpidamente ante la insurgencia islamista y cedieron el control de grandes almacenes de armamento.

La repentina carrera para sacar a los extranjeros de Afganistn tras la victoria de los talibanes agarr desprevenida a la Casa Blanca y despert preocupacin en Europa por la posible llegada masiva de refugiados.

Luego de horas de tensin por las aglomeraciones desencadenadas por los miles de ciudadanos afganos y diplomticos que se agolparon ayer en el aeropuerto de Kabul en un intento desesperado por salir de Afganistn, que desemboc en el cierre del establecimiento por problemas de seguridad, esta madrugada el Pentgono anunci la reanudacin de las operaciones de evacuacin.

Este martes, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, inform que si bien ya se haba concluido con el retiro de su principal presencia diplomtica, parte del personal de la embajada permaneca en Afganistn para ayudar en los esfuerzos de evacuacin en el aeropuerto.

“Ahora hemos completado nuestra reduccin de la presencia diplomtica y en este momento ya no necesitamos facilitar las salidas para nuestro personal de la embajada”, asever Price, en conferencia de prensa.

La salida definitiva del ejrcito estadounidense de Afganistn, que haba sido acordada por el expresidente Donald Trump (2017-2021) y los talibanes, se concretar en las prximas semanas; una decisin defendida por Biden ya que, segn l, los estadounidenses “no deben morir en una guerra que los afganos no estn dispuestos a luchar por s mismos”.

Actualmente, segn la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, la atencin del Gobierno se centra en el tenso proceso de evacuacin de miles de estadounidenses y aliados afganos de Kabul, lo que implica “una coordinacin a un nivel inferior al de los lderes y jefes de Estado”.

Sullivan afirm hoy que los talibanes les prometieron “un pase seguro” para los civiles que quieran abandonar el pas.