Los teatristas insisten en que las salas son espacios seguros

El cine no la lleva mejor: pese a que las primeras secciones son en horarios comprendidos dentro de lo habilitado para circular, el cierre de los shopping, que se añadió a las restricciones, también dio por tierra con la continuidad de las salas. Es así que varios estrenos fueron levantados (ver recuadro).

Consultado por este diario, José María Muscari, director de ¨Sex¨ y ¨Redes¨ expresó: ¨Es un retroceso. Nos costó mucho volver y fuimos rigurosos en todo. A nivel mundial está demostrado que el teatro es un espacio que, con protocolos, no contagia. Entonces es una decisión donde meten todo en la misma bolsa. Hay cosas que hay que controlar y que en pandemia se hicieron mal, bares, restaurantes, shopping, con ocupación de más de la gente que la permitida. Lamentablemente, la actividad cultural paga por estar en la misma bolsa y me parece descabellado. En medio de estas restricciones, con ´Redes´, que acabamos de estrenar, tuvimos nuestras 220 localidades agotadas. Me parecía un buen augurio que el público comprara la entrada y viniera con barbijo y distancia. ´Sex´ desde enero hizo todas sus funciones sin complicación”.

Ariel Stolier, del Paseo La Plaza, expresó: ¨Con los rigurosos cuidados y programas de testeo pudimos detectar menos de 1% de casos asintomáticos y así protegimos a trabajadores, artistas y público, y previmos reemplazos y suspendimos alguna función sin correr riesgos. Tenemos que acatar e intentaremos que las cancelaciones de estas semanas se puedan reprogramar a partir de mayo¨.

Javier Daulte, de Espacio Callejón, consideró: ¨Se sigue sin entender aquello que ocurre en el teatro y que es seguro. Por lo visto somos prescindibles. Estoy amargado y rogando que sea sólo 15 días. Por lo pronto el martes próximo en el horario de la función de ´Valeria Radioactiva´, a las 20.30, haremos un zoom para todos los que quieran sumarse con el fin de charlar de teatro, de nuestra obra o de lo que sea. Nosotros estamos¨.

Cristian Drut, que iba a estrenar hoy en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín ¨Tu amor será refugió¨ dijo: ¨Es difícil compararnos con España donde el teatro siguió abierto porque tienen un resto económico que nosotros no. La tristeza que tengo de no poder estrenar es enorme y luego de que no hubo cuidado social esta decisión resultó muy violenta”.