«Los tipos te cambian la agenda y te entretienen hablando boludeces» – NCN

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez cuestionó los anuncios sobre temas de Justicia en el marco del caso de las Vacunas VIP: “Salgamos de la miopía donde los tipos te cambian la agenda y te entretienen hablando boludeces”. Sostuvo que “la política quiere que hablemos de temas que a ellos los incomodan menos, como el tema de Comodoro Py, la Justicia y el tribunal”.

“¿En serio creen que en Córdoba me preguntan qué va a pasar en Comodoro Py? A la gente le importa un pedo”, expresó en diálogo con Radio de la Ciudad.

Juez llamó a “no comerse el amague” y pidió que “alguna vez aprendamos cómo funciona el peronismo: los tipos te ponen el guiño a la izquierda y te doblan a la derecha”. “Los tipos no pueden explicar el escándalo de la Vacunación VIP, cuando los privilegiados de la política deciden vacunar a sus amigos, sus familias, sus novias, sus secretarias, sus fotógrafos. Yo tengo un montón de amigos kirchneristas. Hoy hablaba con uno de 69 años, me dice ‘yo estoy con Cristina, ¿Pero cómo hicieron esto?’. ¡Porque no les importás!”, manifestó.

El dirigente cordobés planteó que “esto no tiene color partidario, acá esto habla de los privilegios de una casta que cree que tiene derechos por encima de otros”. Y agregó: “En mi provincia, quiero la lista completa de todos los que se vacunaron. No que filtren cuatro o cinco por día. No, traeme la lista completa y que la gente sepa quiénes son los tipos que en medio de una tragedia de la humanidad sacaron un provecho a partir de sus relaciones con la política. Esto incomoda a Fernández pero también a los gobernadores y los intendentes. Hasta que no tenga la lista completa de los Vacunados VIP en Córdoba, no hablo de otra cosa que no sea de eso”.

En este marco, consideró que el caso de las Vacunas VIP “es el acto más deleznable moralmente desde la vuelta de la democracia, es la actitud más vergonzante, más humillante de la dirigencia política desde la vuelta de la democracia”. “Si tuviéramos 200 millones de vacunas, esto sería una discusión de indignados que están al pedo, pero todavía hay un puñadito de vacunas y la responsable del sistema de vacunación era la actual ministra”, resaltó, por lo que hizo hincapié en que “necesitamos a los argentinos decentes, a los kirchneristas decentes, a los macristas decentes, a los progresistas decentes, a los liberales decentes”.