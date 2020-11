Los trabajadores municipales bandeños celebraron su día con el sorteo de dos motos y una bicicleta

La familia municipal de La Banda celebró este lunes su día con el sorteo de importantes regalos que fueron realizados de manera virtual ante la imposibilidad de organizar las acostumbradas celebraciones de todas las dependencias para esta fecha tan especial, debido a las restricciones que rigen por la pandemia de Covid 19.

El sorteo tuvo lugar cerca del mediodía, oportunidad en la cual el intendente Pablo Mirolo estuvo presente acompañado por la secretaría de Gobierno, Claudia Acuña; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Valeria Chazarreta, y la escribana municipal, Laura Tula Rizzo para el control del sorteo. También asistieron los representantes gremiales de Suoem, Luis Ricardo Rodríguez, secretario de finanzas y el secretario general Rubén More, además de Raúl Mendieta, secretario general de Simuba.

Desde el jueves se habilitó un link a través de la web oficial de la comuna, a través del cual cada miembro de la familia municipal, desde planes hasta contratos, pudieron ingresar y con su DNI recibieron un código para el sorteo.

Isabel Pamela Rocha, beneficiaria de unos los programas municipales, es la feliz ganadora de una hermosa bicicleta; mientras que Natalia Lorena Aranda, del área de Cultura, y Alejandro Ramón Romero, del área de Despacho de Servicios Públicos, se llevaron cada uno una motocicleta marca Mirage 110 cc.

Al referirse a este sencillo reconocimiento, el jefe comunal dijo: “Este sorteo es especial debido a que en este año no podremos tener una celebración como todos los años, por lo que decidimos darle un reconocimiento y un presente importante para nuestros compañeros municipales, por lo que han participado todos desde planes hasta contratos”.

A su turno, el gremialista Luis Rodríguez dijo: “Queremos darle las gracias al intendente por haber realizado este sorteo, teniendo en cuenta los premios que se han sorteado que son también un medio de movilidad tan importante para un empleado, un trabajador, en este contexto”.

More, a su turno, señaló: “Hay que reconocer también el hecho de que hayan participado todos en el sorteo, es decir también los beneficiarios de planes, por lo que ha significado mucho en este momento donde no hemos podido tener una celebración como todos los años”.

Por otro lado, Mendieta expresó: “Una vez más el municipio ha cumplido con los empleados municipales, quiero destacar esta decisión por parte del intendente y todo su equipo para darle de alguna manera un agasajo a los compañeros municipales”.