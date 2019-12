Los tres demócratas que votaron “no” al ‘impeachment’ contra Trump | Internacional

No todos los demócratas se jugaban lo mismo este miércoles en la votación del impeachment contra el presidente Donald Trump. Los moderados, representantes distritales de Estados tradicionalmente conservadores, corrían un riesgo político mayor de cara una reelección. Pese a que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó sin inconvenientes el juicio al mandatario republicano, hubo algunos que se salieron de sus filas. En el primer artículo, referente al abuso de poder (230 votos a favor), los congresistas Jeff Van Drew, de Nueva Jersey, y Collin Peterson, de Minnesota, votaron en contra. Para el segundo artículo, de obstrucción al Congreso (229 votos a favor), ambos repitieron la negativa y el representante de Maine, Jared Golden, se sumó a ellos. Los republicanos rechazaron en bloque ambos artículos mientras que la precandidata presidencial Tulsi Gabbard votó “presente”.

En las elecciones legislativas de noviembre del año pasado Jeff Van Drew ganó su escaño en representación de los demócratas y con su victoria logró “dar vuelta” un distrito de Nueva Jersey que era republicano. Sin embargo, tras reunirse personalmente con Trump el pasado viernes en el Despacho Oval, anunció que se cambiará al Partido Republicano porque su conglomerado “no se alinea con los valores que aportan a nuestro trabajo”. Van Drew repitió encarecidamente que se oponía a iniciar un proceso de destitución contra el mandatario y este miércoles se sentó junto a quienes serán sus compañeros de partido en los próximos días. La jugada política del congresista se alinea con que Nueva Jersey, el Estado que representa, votó por Trump en las elecciones de 2016 y los distritos que lo conforman son en su mayoría republicanos.

El congresista Peterson, de Minnesota, es uno de los demócratas más conservadores de la Cámara de Representantes. Aunque ocupa su escaño desde 1991, el año pasado superó a su oponente republicano por solo cuatro puntos. Sus ideas se desmarcan del núcleo demócrata, apoyando medidas como otorgar fondos para la construcción del muro con México o el rechazo al aborto. Peterson representa un distrito rural en el que Trump arrasó en las elecciones presidenciales. Hace unos días reconoció a los medios que el Partido Republicano estaba intentando llevarlo a sus filas, pero descartó que vaya a tomar ese camino.

Tanto Van Drew como Peterson habían sido los dos únicos demócratas que votaron en octubre en contra de las reglas básicas que dieron inicio al proceso de impeachment contra Trump. Ambos congresistas rechazaron los dos artículos en cuestión. Cuando se votó el artículo de obstrucción al Congreso, un tercer demócrata rompió el bloque del Partido Demócrata. El congresista Jared Golden, de 37 años, representante de un distrito de Maine desde las pasadas elecciones legislativas, votó en contra. El exsoldado en Irak y Afganistán logró casi 2.000 votos menos que su oponente republicano, pero ganó a través de un sistema que permite a los votantes ordenar a los candidatos según su preferencia, lo que se tiene en cuenta cuando nadie gana la mayoría en primera ronda.

La congresista que no votó que no, pero tampoco que sí, fue la precandidata presidencial demócrata Tulsi Gabbard. La representante de Hawái votó “abstención”. “Después de hacer mi debido trabajo de revisar el informe de 658 páginas del juicio político, llegué a la conclusión de que no podía votar en buena conciencia sí o no”, argumentó en un comunicado después de la votación. La decisión puede traer coletazos políticos en su campaña. Gabbard se vio envuelta en una polémica en octubre cuando la excandidata presidencial Hillary Clinton afirmó que Rusia estaba “preparando” a una demócrata en la carrera de la Casa Blanca, en alusión a la congresista.