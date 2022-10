Los últimos diez ganadores del premio Nobel de la Paz

Estos son los 10 últimos laureados con el premio Nobel de la Paz, otorgado este viernes en Oslo, según una reseña de la agencia AFP:

2022

El activista bielorruso de los Derechos Humanos Ales Bialiatski, la organización rusa Memorial y el Centro por las Libertades Civiles de Ucrania «por su impresionante esfuerzo para documentar crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos y abusos de poder».

2021

Los periodistas Maria Ressa (Filipinas) y Dmitri Muratov (Rusia) «por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera».

2020

Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU por «sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas de conflicto y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra».

2019

Abiy Ahmed, primer ministro etíope, por la reconciliación entre su país y Eritrea.

2018

El ginecólogo Denis Mukwege (República Democrática del Congo) y la yazidí Nadia Murad por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra.

2017

Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) por su lucha para abolir este armamento.

2016

Juan Manuel Santos por haber contribuido a poner fin a medio siglo de guerra interna en Colombia.

2015

Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez, que permitió entonces salvar la transición democrática tunecina.

2014

Malala Yousafzai (Pakistán) y Kailash Satyarthi (India) por su combate contra la explotación de los niños y jóvenes y por el derecho de todos a la educación.

2013

Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), por sus esfuerzos para erradicar ese tipo de armamento de destrucción masiva.

