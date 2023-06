Los vaivenes políticos de Elisa Carrió en 5 frases lapidarias sobre Macri

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a despegarse de la figura de Mauricio Macri con fuertes críticas. La razón principal, dice púlicamente y ratifican quienes trabajan con ella, tiene que ver con la figura de Javier Milei, a quien el ex presidente le ha demostrado simpatía.

Con los puentes cortados, muy atrás quedó el día en que acordaron unirse y formar Cambiemos, el espacio ahora llamado Juntos por el Cambio que aún integran.

Elisa Carrió y Mauricio Macri.

A esta altura las diferencias parecen insalvables. Las críticas que Carrió le hace a Macri están casi a la altura de sus declaraciones más explosivas realizadas en el pasado, antes de Cambiemos, donde llegó a acusarlo de ser «contrabandista», celebrar su derrota electoral de 2003 y el famoso «alguien le tiene que decir (a Macri) «you are stupid».

Cinco frases lapidarias de Carrió

1) «Macri, a quien acompañé, se ha corrido a un espacio más cercano a Milei. Ese espacio va por un ajuste muy brutal de cuatro meses bancando la noción de orden (…) de reprimir hasta matar si es necesario».

Con el acercamiento de las elecciones presidenciales del 2023, Carrió se posicionó en la interna de Juntos por el Cambio del lado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Eso la llevó a tener duras críticas a quien supo ser su aliado, el ex presidente Macri.

En la lógica de la interna, desde un primer momento quedó claro que Macri había elegido como candidata a Patricia Bullrich priorizando una política más dura.

“Él nació rico”: Elisa Carrió volvió a criticar a Mauricio Macri

Y una de las peleas que Carrió arrastra en el tiempo es con la ex presidenta del PRO, a quien en 2022 acusó de espionaje. «Durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí custodia. Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme«, había dicho la titular de la Coalición Cívica en Radio Mitre.

En los últimos días, Carrió siguió alimentando su crítica al ex presidente. «Ahora me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta“ ¿Y saben por qué no estoy dispuesta? Porque va a caer toda la clase media argentina. Él que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es. Y él nació rico. Hoy hay un 80% de la gente que se cree de clase media pero yo creo en un orden, no en una represión», dijo ayer en declaraciones a Radio LT10 de Santa Fe.

Con el correr de los días, el tono de la crítica creció. La semana pasada, cuando Juntos por el Cambio atravesaba una turbulencia en su interna producto del debate por la incorporación o no de Juan Schiaretti al espacio, Carrió dijo que el ex presidente tiene un «lado oscuro» que «está jugando para que pierda Juntos por el Cambio». «Soy Batman», respondió irónicamente el destinatario del mensaje.

Para mediados de 2022 ya se escuchaban declaraciones explosivas de la líder de la Coalición Cívica contra Macri. En agosto de ese año, por ejemplo, denunció en TV un entramado de «capitalismo de amigos» y señalo al diputado Cristian Ritondo y al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Las declaraciones pusieron a JxC al rojo vivo y cerca de Macri le decían a PERFIL que el ex presidente estaba sorprendido por lo que había escuchado.

Cerca de la dirigente dijeron a este medio que las creces en sus críticas se deben a una cuestión de «perfilamiento ideológico de la alianza». Ante una consulta de PERFIL la defendieron al sostener que está en contra del acercamiento de Macri a Milei porque va en contra de la posición histórica que ha tenido la referente.

2) «Apoyo absolutamente la Presidencia de Macri (…) Este Gobiernoe stá haciendo esfuerzos extraordinarios»

A principios de 2015, una reunión a solas que parecía imposible arrancó una sociedad que pintaba irresquebrajable. Carrió y Macri nunca habían compartido un encuentro a solas hasta el día que se reunieron y se pusieron de acuerdo en trabajar juntos con la condición de que Sergio Massa no forme parte del espacio.

Carrió tiene a su Maradona para ir por Santa Fe

«Sellamos la unidad y competiremos en las elecciones internas abiertas para que ustedes puedan elegir cual es la mejor propuesta, sin que nadie pierda su identidad», fue el comunicado que se difundió para dar cuenta del acuerdo entre el PRO y la Coalición Cívica, con una foto de ambos sonrientes tomada en el parque Carlos Thays. Fue el comienzo de lo que se llamó Cambiemos.

El acuerdo incluyó la posibilidad de competir en una PASO, que Carrió, junto a su compañero de fórmula, Héctor «Toty» Flores, perdió. De ahí en más comprometió su apoyo al presidente electo, a pesar de que no escatimó críticas internas. Por su actitud tomó el lugar de «líder moral» del espacio.

«Este Gobierno, que asumió en medio del descalabro, está haciendo esfuerzos extraordinarios para resolver los problemas pendientes de todos los argentinos», reconció en febrero de 2016, ya con Macri en la Casa Rosada.

Un mes más tarde, recordó: «Apoyo absolutamente la Presidencia de Macri, formo Parte y armé Cambiemos». En junio de ese mismo año denunció la existencia de grupos que trabajaban para «voltear al presidente Macri» y dijo en TN que el entonces presidente «es una persona sensible y es mentira que este sea un Gobierno de ricos”. A fines de 2016 debieron reunirse para limar asperezas.

3) Carrió a»Pino» Solanas: «Dice todas las cosas que antes yo tenía que decir sola»

Antesde su alianza con Macri, Carrió estuvo al lado del dirigente y cineasta Fernando «Pino» Solanas, con quien armó el espacio UNEN y compartió boleta para las elecciones de medio término del 2013. Él como candidato a senador nacional y ella a diputada.

«UNEN es la concordia entre la unidad del corazón y la diferencia de ideas», decía Carrió en un acto partidario. Y en una entrevista de 2014 en Canal 26, cuando le preguntaban por el cineasta, calificaba la relación como «una maravilla» porque «él dice todas las cosas que antes yo tenía que decir sola. Nos tienen que votar a los dos porque somos la permanencia de la razón objetiva histórica.

Pero cuando llegó el acuerdo con Macri en 2015, el espacio y la relación se rompió. Carrió pasó de halagarlo a descalificarlo. «Cuando empatamos la capital en diputados nacionales le dimos la senaduría a un hippie de los 60′, porque «Pino» finalmente no hace nada. Rompí UNEN y sigo en alianza con Mauricio», decía en los albores de Cambiemos.

Elisa Carrió contra Mauricio Macri: «Su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio»

Unas semanas antes había agarrado su cartera y había plantado a Solanas mientras daba un discurso en el que criticaba por igual a Macri, a Daniel Scioli y a Sergio Massa.

4) Carrió a Macri y el «you are stupid»

El 2012 fue un año de duras críticas de la titular de la Coalición Cívica. Corría el primer año del segundo gobierno de Cristina Kirchner cuando «Lilita» salió con los tapones de punta contra el fundador del PRO al decir en TN que «está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz, alguien le tiene que decir «you are stupid».

La fundadora del ARI arrastraba de años sus cuestionamientos al entonces jefe de Gobierno porteño y fundador del PRO. Atacaba contra su gestión, su forma de ser y su familia, sin dejar de mencionar que su padre, Franco Macri, era parte de la llamada «patria contratista», en relación a que fue dueño de una de las empresas que mayor riqueza obtuvo por mdo de contratos con el Estado.

Milei disparó con todo contra Elisa Carrió: «Parásito y chupasangre del Estado»

5) «El mejor candidato es Aníbal Ibarra frente a un contrabandista»

El año 2003 arrancaba fuerte en modo político a propósito de las elecciones previstas para el 24 de agosto y Carrió tenía una posición tomada: entre Macri y Aníbal Ibarra prefería al segundo. El apoyo no era solo discursivo: participó junto al ex jefe de Gobierno porteño en recorridas de campaña y por los diarios circulaban sus fotos en conjunto.

“Creo que el mejor candidato a jefe de Gobierno es Aníbal Ibarra», ratificaba en sus declaraciones. Había aparecido en fotos hasta con Néstor Kirchner.

Néstor Kirchner, Carrió y Aníbal Ibarra.

Esa preferencia era «más frente a un contrabandista como es Macri”, según sus propias palabras.

Tras la elección, dijo: “Que haya sido derrotado Macri… La verdad que era como un parto. Yo no sabía cómo iba a explicarles a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar”.