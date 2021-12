Los vecinos bandeños recibirán importantes descuentos con el pago anual de tasas

La Dirección de Rentas de la Municipalidad de La Banda informa a todos los vecinos bandeños, la vigencia del pago anual adelantado con importantes descuentos que llegan al 40%, para los vecinos cumplidores de las tasas sobre la propiedad inmueble y actividad comercial, correspondiente al 2022.

Como todos los años, el Departamento Ejecutivo Municipal lanza importantes descuentos para los contribuyentes, por ello, establecieron también que el descuento del pago anual de tasas del cementerio será de un 10%, pagando en su totalidad.

Así, recordaron que este beneficio tiene vigencia hasta el 30 de diciembre, por lo que explicaron que, en el mes de enero, el descuento que se aplicará a los pagos anuales, será de un 35% de descuento para quienes no registren deudas anteriores, de caso contrario, tendrán un 10% menos de descuento; aplicando esta modalidad también para el mes de febrero, donde habrá un descuento del 30% de descuento para las personas que no registren deudas, de caso contrario un 20%.

Además, recordaron que el importe tarifario no tendrá modificaciones para el año 2022, de los ya establecidos.

Por otra parte, anunciaron una moratoria con el descuento del 100% en el interés sobre la deuda, pagando el monto total de contado; un 70% de descuento en el interés, realizando un pago en tres cuotas; un 50% de descuento en el interés, realizando el pago de la deuda en 6 partes. Esto, tendrá vigencia hasta el último día del mes de enero.