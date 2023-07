Lousteau insiste sobre la postulación de Jorge Macri: No me parece correcto

El precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau volvió a apuntar sobre la polémica postulación de su principal competidor de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , Jorge Macri : «Como porteño y como integrante de Juntos por el Cambio no me parece bueno».

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) arremetió nuevamente contra el candidato del PRO en la Ciudad: «Como porteño y como integrante de Juntos por el Cambio no me parece bueno traer prácticas que cuestionamos en algunas provincias a la Ciudad de Buenos Aires. Además, él mismo pensaba esto hace dos años. A mí no me parece correcto. Los grises constitucionales tan oscuros no me parece que tengan que ver con Juntos por el Cambio».