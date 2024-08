Lucas Ghi: Kicillof tiene centralidad absoluta en los municipios y Cristina en UxP

Lucas Ghi sostuvo que Axel Kicillof fue clave en la articulación y firma de pactos importantes para llevar adelante obras e iniciativas en la provincia, en un contexto económico complejo y sin apoyo del Gobierno nacional. Se refirió también a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y reconoció su capacidad para diseñar estrategias y vislumbrar escenarios políticos, sacándole de encima la responsabilidad por elegir a Alberto como candidato en 2019. “Me parece que aprovechan, quienes tienen alguna inquina particular con Cristina, para endilgarle una sobre-responsabilidad”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lucas Ghi es el intendente de Morón, y fue reelecto dos veces, en 2009-2015 y 2019-2027. También es presidente del partido Nuevo Encuentro en su municipio. Fue secretario de Gobierno y concejal en 2007-2009.

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, se convirtió en un terreno de absoluta resistencia para el peronismo y los municipios que le hacen frente a la motosierra libertaria. ¿Cómo se sobrevive en esta situación siendo intendente de un partido como el de Morón?

Tratando de cumplir con los compromisos que asumimos con nuestros vecinos, en el marco de esta etapa que llevamos gobernando, la renovación de la confianza que se dio en las últimas elecciones. Sabiendo que el contexto naturalmente no es el mismo, pero nosotros no vamos a cambiar por eso nuestra agenda.

Los compromisos son básicamente aquellas cosas que creemos que hacen que la comunidad viva mejor, que se pueda educar, que pueda sanarse, que pueda insertarse laboralmente y que pueda acceder a alguna política que le permita mejorar su situación de vivienda, habitacional.

Naturalmente, hasta diciembre del año pasado, el Estado Nacional creía en la obra pública como motor de desarrollo, como dinamizador del mercado interno y como un actor de distribución de riqueza. Hoy estamos en un contexto bien distinto y nos tenemos que arreglar de otra manera, sin dejar de cumplir con esos compromisos, pero apelando a otro mecanismo.

En esta etapa, obviamente, estoy articulando mucho con la Provincia de Buenos Aires, vos lo decías en la introducción. Kicillof tiene centralidad absoluta en los municipios de todos los colores políticos, porque la verdad es que cada vez que voy a firmar algún convenio por alguna obra o iniciativa, veo a intendentes de distintos partidos, como debe ser. Y también intentando movilizar algún recurso del sector privado, hoy más que nunca, que necesitamos para gestionar y para construir la ciudad que nosotros queremos.

Algunos dirigentes del peronismo vieron cierta responsabilidad de este presente en las elecciones que fue haciendo Cristina Fernández de Kirchner para distintos candidatos, primero por Daniel Scioli y después por Alberto Fernández. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto?

¿Si le asignan responsabilidad por haber sido un desacierto la elección? ¿Esa es la pregunta, Jorge?

Sí, concretamente.

Cristina es la dirigente más importante de nuestro espacio, y siendo o no candidata ha demostrado tener enorme capacidad también para diseñar estrategias, y vislumbrar escenarios. Tiene centralidad absoluta en el partido.

Allá por 2019, ella dice en qué condiciones pensó en la candidatura de Alberto Fernández y a juzgar por los resultados en lo inmediato se verificó que no había sido una decisión desacertada. Después claro, somos hombres y mujeres responsables de nuestras decisiones, nuestras conductas, de los actos y los programas de gobierno que elegimos.

Me parece que aprovechan, quienes tienen alguna inquina particular con Cristina, para endilgarle una sobre-responsabilidad sobre algo que, naturalmente, la tiene a ella como protagonista porque fue la principal impulsora, pero me parece que es más complejo el asunto como para decirle “sos la responsable de todo lo malo que sucedió y no tenés ningún crédito en cuanto a lo bueno que ocurrió”.

En este programa nos sorprendió Carlos Ruckauf, con su experiencia de gobernador de la provincia de Buenos Aires, diciendo que él creía que Cristina Kirchner mantenía toda su agudeza y sensibilidad política, como bien decís, y eligió bien respecto a ganar la elección. Y que tendría otra especie de salida magistral electoral proponiendo como candidato de unidad de todo el centro nacionalista al presidente del Partido Radical, a Martín Lousteau, como candidato del pan radicalismo y pan peronismo. ¿Te parece una idea que puede llegar a germinar? ¿Y qué te parece a vos mismo como idea, más allá de si germina o no?

Te tomo el convite para asumir la reflexión intentando despersonalizar el análisis y quitarle los nombres propios. Me parece que ese es el camino. En función hoy de una democracia tan polarizada, yo tendería a despolarizar y tratar de ensanchar los márgenes de nuestro espacio convocando a hombres, mujeres y sectores que, a priori, no confluimos en el mismo espacio o que venimos con recorridos distintos.

A mí me parece que es el desafío del ahora. Inclusive es un desafío que probablemente trascienda las propias fronteras de Argentina, por fenómenos también radicalizados que se están viendo en distintos lugares. Pero volviendo a nuestro país, me parece que es una búsqueda interesante y la considero necesaria, intentando construir síntesis entre ampliar los horizontes y los márgenes sin renunciar o resignar cuestiones estratégicas en lo programático y lo institucional. Con lo cual me parece que es una iniciativa loable.

