Lucas Romero: «La ventana de tiempo se le está acabando a Milei»

El titular de Synopsis Consultores, Lucas Romero, comparó las ideas kirchneristas con las de Javier Milei y sostuvo que ambos «comparten una narrativa anti-establishment, aunque enfocada en diferentes áreas». Además, criticó la tibieza de la oposición: «Parece que aún nadie se anima a poner la cara para que ese decreto termine rechazado», señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lucas Romero es licenciado en Ciencias Políticas, dirige Synopsis Consultores, y cuenta con experiencia en campañas electorales tanto en la Argentina como en el exterior,. Además realiza análisis de políticas públicas, estrategia y comunicación política y entre 2004 y 2008, fue director del Observatorio Parlamentario. Recientemente, Romero citó a Karl Marx en su cuenta de X y aseguró que “el retraso cambiario es el opio de los gobiernos”.

De los analistas políticos que normalmente tienen una tendencia a la centro izquierda, vos tenés una visión más ortodoxa de la economía, ¿cómo ves el balance entre la gente, a casi 100 días de gestión, del Gobierno y de la economía?

En la última entrevista que tuvimos te decía que más que preguntarnos a dónde vamos, valía la duda de cómo vamos. Y seguimos bailando el mismo minué que hemos venido viendo en la escena desde el 10 de diciembre. Parece que estamos a cargo de alguien que tiene que manejar el rumbo pero no siente apego por el sistema, desconoce las bases del funcionamiento de la democracia, que es el pluralismo político.

Cuando dijiste que “desconoce”, me vino a la cabeza la idea de Leonardo que planteaba que había una relación emocional con el conocimiento, es decir, que metafóricamente el corazón era el que le daba la orden al cerebro sobre a qué prestar atención. También se sobreentiende, a partir de esto, que para conocer hay que querer, entonces, ¿será que Milei no conoce porque no tiene tiempo o tiene alguna imposibilidad o simplemente no quiere conocer las bases democráticas?

Puede haber una falta de predisposición de pretender entender cómo funciona un sistema político. El proceso electoral del año pasado produjo el particular resultado de dejar a cargo del Poder Ejecutivo a alguien sin experiencia política y que parece que desprecia la política como instrumento necesario para la toma de decisiones colectivas.

Además, da la sensación que el que está al mando es un economista anarcocapitalista que pareciera no estar dispuesto a asumir el costo, en términos decisionales, que tiene la política en estas decisiones colectivas, más siendo un presidente en condición de hiper minoría.

Todo esto nos vuelve a depositar a la pregunta de cómo hará para poder acordar con otros actores de la escena política y donde pareciera ser que la propuesta del acuerdo es “denme la centralidad del proceso de toma de decisión y habrá paz, caso contrario son una casta que protege los privilegios en contra del pueblo y tendrán conflicto”. Milei tiene la curiosa estrategia de maltratar a aquellos con los que tiene que acordar, es una inconsistencia de base.

¿Qué te produjo cuando lo escuchaste hablar de “ostracismo” y que acusaba a los gobernadores de preocuparse solo por la reelección?

En todo su planteo de su visión de la coyuntura argentina hay en Milei la asunción de un “no político”, no se asume como tal. En algún punto esa afirmación tiene un anclaje en muchos de sus argumentos. Parte de que no le preocupa el resultado electoral ni la popularidad, posicionándose frente a la opinión pública como un no político.

Y esto es lo que desconcierta a los demás actores políticos pero que para la gente tiene sentido común. En su discurso del otro día, la sociedad habrá visto más a un ciudadano que a un político, y eso es una gran fortaleza de su arco narrativo.

Esto puede ser útil para sostener niveles de popularidad en un contexto donde Milei está produciendo un programa de correcciones económicas que están deteriorando el poder adquisitivo de la gente y su calidad de vida. Pero si este proceso económico sigue su curso no va a ser suficiente para sostener su popularidad.

Y en buena medida él necesita decisiones para que su plan económico tenga éxito, es decir, necesita acordar con la política porque sino será víctima de las consecuencias de su propio plan económico.

Alejandro Gomel: ¿Lo ayuda el desconcierto de la oposición? ¿Existe la posibilidad de que se empiece a articular algún tipo de oposición consistente?

Milei está aprovechando la posibilidad que otorga todo inicio de ciclo, la ausencia de legitimidad temporal para cuestionar no sólo el arco político sino la opinión pública. Necesitan un poco más de tiempo para poder emitir un juicio de valor sobre todo esto, por eso Milei abusa de ese tiempo. De todas maneras, la ventana de tiempo se le está acabando a Milei.

Nosotros visualizamos en marzo o abril un punto de quiebre porque ya habría un tiempo prudencial para poder analizar todo lo que está pasando, y esto aplica también a la dirigencia opositora.

Sobre todo, a la dirigencia opositora que tiene más pretensión de combatir las decisiones de Milei, la oposición ex oficialista, pero que no sabe desde dónde enfrentarlo. Es que la realidad de los resultados del Gobierno del Frente de Todos condiciona a todos estos autores para poder cuestionar con autoridad intelectual las consecuencias del programa económico del líder de LLA.

Además, no toda la oposición es ex oficialismo, ya que están los que también lo eran hasta el 10 de diciembre y que tiene mayores márgenes de legitimidad para cuestionar al Presidente, pero que están condicionados porque precisan que pase un poco más de tiempo para tener una actitud más crítica y realmente opositora. Está el ejemplo del DNU, parece que aún nadie se anima a poner la cara para que ese decreto termine rechazado.

Milei está aprovechando una oportunidad única que podría desaparecer pronto. Si no hay resultados económicos, la resistencia política crecerá, alimentada por el mal humor social debido al deterioro económico.

Fernando Meaños: ¿Ves algún grado de coincidencia entre la construcción del relato de Milei y el del kirchnerismo, en el sentido de que ambos ponen un enemigo poderoso (la casta y las grandes corporaciones, respectivamente) y por el esquema binario en donde se es aliado o se vuelven un enemigo acérrimo (como los gobernadores)?

Sí, claramente hay elementos comunes entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. Ambos comparten una narrativa anti-establishment, aunque enfocada en diferentes áreas. El kirchnerismo contra poderes económicos y LLA contra la casta política.

Tanto Javier Milei y Cristina Kirchner utilizan la polarización como método político.

Ambos utilizan estrategias de polarización, dividiendo la sociedad en «ellos y nosotros». Se observa la presencia de un liderazgo carismático y mesiánico en ambos casos, así como componentes populistas, especialmente en el caso de La Libertad Avanza, que representa un populismo de derecha.

La sorpresa radica en que, a pesar de ser aparentemente antagonistas ideales, la presencia de ambos contribuye a consolidar la polarización afectiva, dificultando la consecución de acuerdos necesarios para la refundación de Argentina, algo que Milei reclama pero aún no logra alcanzar.

