Lucio Rojas: “La Salamanca es uno de los festivales donde todos quieren cantar”

Como un santiagueño más, acompañado por otros músicos, el salteño Lucio Rojas participó de la presentación del Festival Nacional de La Salamanca en Cosquín, y aseguró que “no hay artista que no esté pendiente de un llamado para ver si lo invitan a tocar en La Salamanca”.

“Siento que La Salamanca es un festival que marca el límite del centro del país, donde se dice que pasan todos los festivales. Si una mira la cartelera de La Salamanca es uno de los festivales más importantes del país, y los cantores estamos siempre atentos para ver si tenemos un llamado de La Salamanca porque es el portal de los festivales del norte; ahí nos marca la posibilidad de llegar a una fiesta popular tan importante”, confesó Lucio para resumir la trascendencia que alcanzó esta fiesta popular organizada por la Municipalidad de La Banda.

En otro tramo de la conferencia, el cantor admitió también su especial cariño por la “Cuna de poetas y cantores”.

“Para mí La Banda tiene un espacio importante en mi corazón, en lo personal y en lo artístico, porque arranqué en ese lugar, siendo un cantor del monte del Chaco Salteño, cuando tuve oportunidad de ser parte de Los Carabajal y del patio de tierra de la casa de la madre de Musha y de Cali”, dijo.

También se refirió al notable crecimiento del festival y de la ciudad de La Banda, reflejado en su mayor capacidad hotelera en los últimos años.

“Me llena de emoción cuando un señor de Tucumán dice que no encontró alojamiento para ir al festival. Eso quiere decir que el festival genera muchísimo, lo mismo cuando Musha habla de la cultura y del sentimiento del pueblo”, expresó.

Amplió: “Hoy tenemos la oportunidad de estar en Cosquín hablando de uno de los festivales más importantes del país, más aún porque me siento parte de La Banda, porque siento que desde mi Chaco Salteño he sido parte de una de las instituciones del folclore como Los Carabajal. He vivido en La Banda, he jugado a la pelota con los changos, y cuando el intendente Mirolo habla de los hoteles y del crecimiento de su capacidad de alojamiento, digo que es verdad porque he vivido personalmente ese crecimiento del que habla, y hoy me llena de orgullo ser parte de este desarrollo de la ciudad y de este festival al que quiero tanto”.