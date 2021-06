Luego de que CFK pidiera que no se politice la vacuna, la oposición salió a contestarle – NCN

Luego de que la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, pidiera a la dirigencia política que deje «la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política», fue la oposición quien salió a contestarle a tráves de las redes sociales. Diputados nacionales como Mario Negri y Luis Petri, no se quedaron callados tras los dichos de la exmandataria nacional.

«No podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal no sirve; en nombre de tanta gente que no se vacunó y hoy ya no está, y sus familiares la lloran, en nombre de los trabajadores de la salud, por favor dejemos a la vacuna y a la pandemia afuera de la disputa política», fueron los dichos de la vicepresidenta y presidenta del Senado de la nación que hizo que la oposición saliera a responderle.

«Sra. vicepresidenta, desde JxC en el Congreso hemos intentado ayudar para que lleguen más vacunas. No bajamos los brazos», fue uno de los mensajes que rápidamente aparecieron en las redes sociales por parte de la oposición.

El mensaje dedicado a la expresidenta, lo escribió el diputado nacional Mario Negri, quien es muy activo en su cuenta de Twitter y no perdió la oportunidad de responderle a CFK.

«Es su gobierno el que hace política con la pandemia y el que prioriza vacunas de algunos países por sobre otros. Es su gobierno el que armó vacunatorios VIP», disparó en otro mensaje el diputado Negri.

Otro que se expresó tras los dichos de CFK fue el legislador Jorge Enriquez, quien también en sus redes sociales posteó:

«Lástima, Cristina Fernández de Kirchner, que la gran mayoría murió no por miedo sino por falta de vacunas, debida a sus compromisos con los regímenes autoritarios y la infinita torpeza de sus lacayos», lanzó el legislador nacional.

Por último, quien también se expresó al respecto fue el diputado radical Luis Petri:

«Quieren no politizar la vacuna? No inscriban en unidades básicas de La Campora, no vacunen militantes, usen los vacunatorios oficiales de los lugares que no gobiernan y compren vacunas a todos los laboratorios disponibles», sentenció.