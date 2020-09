Lugones: la Corte “no tiene obligación” de resolver en los tiempos que plantean Bruglia y Bertuzzi – Télam

Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, aseguró que si la Corte Suprema de Justicia “no resuelve en lo inmediato” los planteos formulados por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados a la Cámara Federal porteña fueron revocados esta semana, a los magistrados no les quedará otra alternativa que presentarse a trabajar en los tribunales a los que accedieron por concurso, o renunciar.

El juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martin dialogó con Télam sobre la situación originada alrededor de los traslados malogrados de Bruglia y Bertuzzi, sostuvo que en su lugar hubiese adoptado otra estrategia y advirtió que el máximo tribunal “no tiene ninguna obligación en resolver en el lapso que les preocupa”.

Lugones habló luego de que trascendiera que los jueces habían solicitado al máximo tribunal que les indicara a dónde ir -si regresar o no a sus tribuales de origen tal como lo dispuso el Poder Ejecutivo- y les otorgara una “licencia de carácter extraordinario” hasta tanto la Corte resuelva sus planteos.

– Télam: ¿Cómo sigue el tema? El Tribunal de Superintendencia de Casación ya les liberó sus tribunales de origen como para que vuelvan.

– Lugones: Casación ya dispuso que son de plena aplicación los decretos del Poder Ejecutivo y al final les liberó los despachos para que vuelvan a su tribunal. Que ellos hayan decidido no reasumir en ese lugar, tiene que ver con la estrategia que sostuvieron. Dicen que no correspondía que se pusiera en conflicto o en crisis su traslado y en consecuencia hacen un planteo jurídico. El tema será resuelto en algún momento por la Corte. Ahora dicen que pidieron licencia. Seguirán en esa postura hasta que se resuelva, pero no podrá ser una licencia infinita. Si la Corte decide no resolverlo en lo inmediato, o renuncian y se jubila el que pueda o van a tener que presentarse. Y la Corte no tiene ninguna obligación de resolver en el lapso que a ellos les preocupa. De lo contrario se puede dar un caso de abandono de trabajo que seguramente les redundará en una denuncia ante el Consejo.

– T: Con la anulación de los traslados por falta de acuerdo del Senado, la Cámara Federal porteña vuelve a tener 4 vacantes de un total de 6 vocalías. Ya está avanzado el concurso para ocupar dos de esas vacantes. ¿Podría ese concurso resolver las 4 vacantes?

– L: Si se confirman las dos vacantes, se pueden incorporar al concurso 412. Se pueden ir incorporando todas las vacantes hasta el momento mismo que se aprueba en el plenario del Consejo de la Magistratura el listado definitivo que será enviado al Poder Ejecutivo. Hay 19 o 18 candidatos, por lo cual se pueden incorporar. Luego se enviarán las ternas al Ejecutivo para que de una vez elija a aquellos jueces que van a desempeñarse en la Cámara Federal de la Capital Federal. En el caso de que se produzcan estas vacantes, se puede recurrir a conjueces por sorteo, para que actúen mientras concluya el concurso para ocuparlas.

– T: Si el mecanismo de los traslados se viene usando desde los años 2000, ¿por qué ahora se dio esta revisión y se decidió que solo 10 de ellos debieran pasar por el Senado para conseguir acuerdo?

– L: El mecanismo de traslado fue reglamentado a principios de los 2000. De acuerdo a la vieja doctrina, los jueces no podían ser trasladados de una jurisdicción a otra con su consentimiento. Luego estaba la posibilidad de que los jueces solicitaran trasladarse, pero desde la existencia del Consejo de la Magistratura para poder ir de una jurisdicción a otra deben hacerlo por concurso. A partir de la solicitud de traslado de dos jueces, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, detecta 10 casos en los que no se habían cumplido esos requisitos y se resuelve que era necesario el acuerdo del Senado que daría legitimidad a los traslados y se comunica al Poder Ejecutivo y a la Corte. Y ahí el Ejecutivo pide acuerdo al Senado.

– T: Se había desvirtuado el sistema de traslados…

– L: Cuando yo ingreso al Consejo planteo que había existido todo un carnaval de traslados y se había perdido el eje del reglamento de traslados. Dejó de ser excepción para ser regla. Mi reglamento propuesto exige que deban pasar por el Senado cuando no se cumpla algún requisito.

– T: ¿Cómo evalúa la decisión de los colegas que no se presentaron a la audiencia convocada por la comisión de Acuerdo del Senado?

– L: Me parece que uno tiene que tener muy claro los requisitos que establece la Constitución para cumplir acabadamente con eso. En este caso puntual, los colegas podían estar en desacuerdo y sostener, como lo han hecho, que no correspondía nuevo acuerdo del Senado. Pero no se puede perder el eje de que cada órgano de la Constitución Nacional cumple su función. En este caso, si el Poder Ejecutivo entendió que debía ser convocado a un nuevo acuerdo en el ámbito del Senado y el Senado convoca a ese nuevo acuerdo, yo hubiera ido al Senado. Cuando yo asumí en San Martín me ofrecieron pasar a la Cámara Federal porteña y no lo hice porque podía pasar esto que pasó ahora.

– T: ¿Entonces usted cree que Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli debieron haber ido al Senado?

L: Si, habrían podido explicar qué hacían ahí, cómo trabajaban. Acá no hay un cuestionamiento con los tres jueces que quedaron en este conflicto, no es un problema personal, no es un problema de valoración de idoneidad o no idoneidad, lo que uno hace es sostener porqué está donde está, cómo se desempeñó, es la forma en la que uno tiene actuar cuando entiende el poder político que uno tiene que explicar por qué tiene que quedarse donde está.

– T: ¿Cree que alguno de los tres jueces hubiera podido conseguir el acuerdo del Senado?

– L: Si. Con una postura bien planteada, sólida y con respuestas para cualquier cuestionamiento que se les pudiera hacer explicando porqué aceptó o porqué pidió el traslado, todo como se debe, es probable que alguno lo hubiera conseguido.