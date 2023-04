Luis Juez confía en que Macri apoyará su campaña electoral – NCN

De cara a las elecciones que se desarrollarán este año, el senador nacional Luis Juez aseguró que el ex presidente Mauricio Macri lo apoyará y hará campaña por él en su aspiración por la gobernación de la provincia de Córdoba, a pesar de que no tienen buena relación. Cabe mencionar que luego de que Juez y Rodrigo de Loredo resolvieran la interna de la coalición, Macri reconoció que tuvo “muchos cortocircuitos” con Juez. “Hay cosas de él que no he podido entender ni acordar. Iré a Córdoba en algún momento y nos sentaremos a conversar”.

Por su parte, Juez fue consultado sobre las diferencias que tiene con el referente del PRO y sostuvo que contará con su apoyo y el de todo Juntos por el Cambio. Al respecto, dijo que “a Macri le gusta estar con el que gana, va a venir a hacer campaña por Juez. No tengan dudas, van a venir todos, absolutamente todos. Y lo digo en un domingo de Pascuas, de resurrección, van a venir todos. Acá no hay presidente de Juntos por el Cambio que se siente en el sillón de Rivadavia si no se gana Córdoba”.

“Con lo que se viene, cómo podés gobernar el país si no tenés 8 o 10 gobernadores que te banquen y te pongan el hombro, y particularmente de Córdoba que es una de las provincias que sostiene el clientelismo político que se reparte en Buenos Aires”, completó.

Cabe mencionar que las elecciones en Córdoba serán el próximo 25 de junio. Asimismo, Juez indicó que los candidatos y referentes de la oposición viajarán a apoyarlo en lo que resta de la campaña electoral: “Es demasiada importante Córdoba, como para subestimarla. Todo el mundo sabe que vamos ganar, se olfatea un final de ciclo, los docentes están en la calle protestando por un salario miserable que le tiraron, la inseguridad se ha convertido en un flagelo, pasa lo mismo con la salud… Hay un final de ciclo, no podés esperar más nada de este gobierno, la esperanza va por otro lado”.

En tanto, cuando se le preguntó por la intención del actual gobernador cordobés, Juan Schiaretti, de construir una candidatura nacional por fuera de la grieta de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, dijo que “por la avenida del medio lo único que hay es un cantero y por ahí no podes circular, está prohibido. Su único objetivo es sostener a su candidato en la provincia, él tiene buenos números en Córdoba, pero sale y esos números no se expresan con claridad. Schiaretti necesita una campaña nacional para sostener su candidato en la provincia, es una estrategia inteligente pero hoy lamentablemente la Argentina tiene estas dos opciones, después habrá tiempo para construir otra cosa”.

Sobre el escenario electoral a nivel país, Juez alertó que no hay que subestimar al Frente de Todos porque “siempre encuentra candidato”. Asimismo, cuestionó que el oficialismo “esté discutiendo cosas estúpidas. El kirchnerismo te lleva a un lugar verdaderamente incómodo. Cristina no iba a ser candidata, no tiene ganas de serlo y no sabe cómo resolverlo”.

Por último, respecto a la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, reclamó que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Macri “lo resuelvan” allí “con inteligencia y amplitud”.