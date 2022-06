Luis Juez planteó que “hay una sobreactuación de Milei” y que “el INCUCAI anda bien” – NCN

El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez, criticó los dichos de Javier Milei por haber propuesto que se habilite el comercio de órganos. Dijo que “hay una cuota de sobreactuación de Javier que hasta ahora le ha venido dando resultados” pero señaló que sus dichos implican “banalizar situaciones muy complejas”, ya que “no podés meter un tema tan delicado en la misma balanza como si estuviera cambiando en la feria zapatillas y verduras”. “Una de las poquísimas cosas que andan bien en este país es el INCUCAI. ¡No seamos pelotudos!”, protestó.

Luego de haber dicho que si es electo gobernador de Córdoba no descarta sumar funcionarios ligados a la gestión de Juan Schiaretti, en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad afirmó que está dispuesto a incluir liberales en su eventual gobierno: “En Córdoba tenemos una cantidad increíble de dirigentes políticos que profesan la idea liberal que son brillantes, que son inteligentísimos, que son tremendamente capaces, que si soy gobierno en Córdoba me encantaría tenerlos de nuestro lado solucionando problemas”.

Por otro lado, Juez cuestionó la propuesta del gobierno de Alberto Fernández de conformar una Corte Suprema de Justicia con 25 jueces: “No podés repartir ministros de la Corte como si fueran un puñado de caramelos: uno para cada uno para que nadie se queje. Eso no va a prosperar. ¿Tiene alguna posibilidad el Presidente de generar esta situación? No. El Senado no lo va a acompañar”. El senador nacional agregó que “la representación federal en la Constitución la tiene el Senado, es el lugar donde se representa a las provincias, no la Corte”.