Luis Juez: «Si se olvidaron de López Rega, se van a olvidar también de lo de Alberto»

En medio las de versiones de una tensa relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que hay diferencias entre el Presidente y la vice. Luis Juez afirmó que es “muy temprano” para que haya internas en el Gobierno porque “un vice tiene su suerte atada a la del presidente”. Además, aclaró que no es “gorila” pero que el peronismo tiene todas las capacidades para resistir que no tiene para gobernar, y por eso le advierte al oficialismo que el kirchnerismo puede “paralizar” el Senado. «El peronismo es como la humedad: una vez que entra a la pared, tiene que picar el revoque para sacarla», ironizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Juez es senador nacional y jefe del Frente PRO en el Senado. Además, fue diputado y casi gobernador dos veces de la provincia de Córdoba, donde perdió por pocos votos.

¿Qué cree que le están sumando las intervenciones de Mauricio Macri al futuro de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza?

Un día fui al programa de Mirtha Legrand y me preguntó cómo me gustaría que organice un almuerzo. Yo le dije “Mirtha, me gustaría que usted algún día invite a todos los expresidentes a su mesa y que asuman un compromiso”. Eso pasa en cualquier país serio del mundo, pasa en Uruguay o en Chile, no hay que ir muy lejos. Acá es imposible juntar a expresidentes.

Escuchaba que Cristina sería una buena alternativa para presidir el Partido Justicialista. Sería bárbaro porque terminarían blanqueando algo que es un secreto a voces y es que el kirchnerismo ha cooptado al peronismo y que claramente hoy el peronismo es el kirchnerismo. Sería maravilloso que Cristina se sacara el pasamontañas y asumiera la conducción de una vez por todas porque todo el mundo sabe que al peronismo lo conduce Cristina, pero pareciera que ella no da las órdenes.

Una mesa de todos los expresidentes charlando sobre los problemas y poniéndose de acuerdo en dos o tres temas centrales, sería maravilloso. En ese sentido digo que siempre un expresidente es una hoja de ruta para mirar y consultar. Es mucho más lo que tiene para aportar el expresidente Macri a la gestión de Milei que lo que puede complicar. Eso depende de cómo se ordenan y administran los egos que siempre existen, y mucho más en lugares a los que uno llega con determinadas responsabilidades. Estaría bueno que se pudiera trabajar inteligentemente, pero no sé cómo está la cosa.

Le pregunté sobre Macri y usted se fue a Cristina. ¿Hay algún punto de contacto entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, expresidentes que no dejan de intentar seguir interviniendo en la política?

Por supuesto que no quería eludir la pregunta pero quería ampliar la idea que yo tengo respecto a ese tema. Sería muy bueno que pudiéramos tener a los expresidentes como un consejo consultivo.

Pero en esos países que mencionó, los expresidentes no pueden volver a ser presidentes.

Acá tampoco. Allá se los prohíbe la ley y acá los votantes. Por eso deberían tener un gesto generoso, porque al fin y al cabo, uno está por la gente, por el ciudadano, por el contribuyente. ¿Qué mejor que ser parte de un consejo asesor? Pero no hay grandeza en la Argentina, no es un país de grandes gestos. La dirigencia es muy mediocre, muy miserable y siempre está viendo cómo sacar una ventaja. Este es el problema de los argentinos, somos muy jodidos. Lejos de entender que estamos de paso en la vida, siempre queremos perpetuarnos.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve que va a terminar el tema de la movilidad jubilatoria?

En la vida uno puede desear una cosa pero consigue otra. En el Senado, por lo menos mientras sea el presidente de esta bancada, intentaremos manejarnos con realidad y sinceridad. Si le digo que estamos haciendo tal cosa, estamos haciendo tal cosa. Durante 15 días trabajamos con todos los bloques dialoguistas con la inminencia de que no había forma de evitar que el tema saliera: la ley iba a ser votada.

También por una cuestión de que quién puede estar en contra de la movilidad jubilatoria, aunque después hay que ver cómo se ejecuta esa movilidad. En ese marco, dijimos “si esto va ser así, el Presidente va a tener que llevar adelante un veto parcial”. Si quiere llevar adelante un veto parcial para que la ley no le desestabilice la economía y no le rompa el equilibrio fiscal, hay tres artículos que son complicados: el 2, el 4 y el 10.

En ese sentido, votamos en contra de esos tres artículos, pensando que era mucho más fácil juntar adhesiones en la votación particular que en la general. Siempre estamos pensando cómo ayudar, pero eso no fue entendido. No fue entendido porque ni siquiera se pusieron a leer, y lo digo con todo respeto. No hace falta ser un previsionalista o un abogado experto para darse cuenta de lo que habíamos hecho nosotros.

Si te pones a leer, te das cuenta que votamos en igual sentido y que de lo nuestro nadie podía inferir que queríamos desestabilizar el Estado. Queríamos establecer un reajuste jubilatorio que era absolutamente posible y viable.

A.G: ¿Vuelve el “déjense ayudar» que se decía en algún momento?

Es muy difícil. Cuando un tipo se está ahogando y vos lo querés ayudar, empieza a los manotazos. Yo no soy de La Libertad Avanza, pero tengo una buena relación con el Presidente desde el afecto y el cariño y no estoy dispuesto a cambiar esa relación. No se chupar las medias, no soy como los vampiros enanos que como no pueden chupar el cogote, chupan las medias. No me sale, me siento muy indigno haciendo eso.

La amistad yo la venero a partir de la sinceridad, de decir “esto puedo, esto no” o “no me pidas esto porque no lo voy a poder hacer”. Cuando uno llega al poder es muy jodido acceder al tipo que tiene poder, porque en general los tipos que tienen poder imprimen una determinada conducta y le tienen miedo. Yo le tengo miedo a Dios nada más.

¿Cómo no le voy a decir a alguien que quiero ayudar cuál me parece que es el mejor camino? O decirle que si va por el veto parcial, va a juntar más adhesiones porque hemos pavimentado un camino en los artículos que a vos te perjudican. No sé hacer otra cosa, yo no soy un hipócrita, ni un cínico, ni un falso.

Claudio Mardones: Mauricio Macri tuvo una reunión con el bloque del PRO en Diputados y eso derivó en el rechazo del DNU que le asignó fondos reservados a la SIDE. ¿Qué va a pasar con su bloque en el Senado?

Esa fue una decisión apresurada. Hace 20 días que le vengo diciendo a las autoridades que el candidato a presidir la comisión bicameral es Martin Goerling de Misiones. Nos dijeron que no, que iban a proponer al senador Kueider. Les dije que sí proponían a Kueider, el peronismo no lo va a votar y Lousteau va a terminar siendo el presidente de la comisión. Me dijeron que eso no iba a pasar nunca.

Yo siempre aviso, y no porque adivine el futuro, porque sino estaría en la puerta de la quiniela. Alguna virtud hay que asignarle a los tipos que tienen alguna experiencia. Yo no me quedé pelado al pedo, no fue por usar una mala gomina. Algo conozco del tema: conozco a los senadores y sé cómo piensan.

Antes de rechazar al DNU, ¿por qué no convocas a las autoridades de Inteligencia y le preguntas sobre el informe reservado para que explicaran en qué estaban trabajando? Entonces hay culpas repartidas. Yo no sé qué va a pasar porque no hablé con mi bloque y cuando venga el tema espero que tengamos información. Lo peor que podés hacer en el parlamento es tomar decisiones sin información porque no se puede volver para atrás.

C.M: ¿Habló con Santiago Caputo? ¿Le advirtió sobre Lousteau?

Claro que sí. Hable devuelta y hoy hay una reunión de Inteligencia para hablar de este tema.

¿Qué importancia tiene la relación que se fue creando públicamente entre Villarruel y Mayans a partir del chiste que le hizo el senador a la vicepresidenta? ¿Ve una diferencia ideológica entre el Presidente y la vicepresidenta?

No sé, no quiero entrar en una interna. No soy de ese partido, no milito ahí y no conozco los antecedentes. Sí creo que es muy temprano para tener internas, recién llevan ocho meses de gobierno. Esto lo puedo decir porque se lo he dicho a la vicepresidenta: no hay margen para pelea. Un vice tiene su suerte atada a la del presidente, yo soy formado en esa idea. Si te querés bajar, bajate en la próxima estación de subte.

No es una tarea menor conducir el Senado. La tarea del vicepresidente es la de garantizar que el presidente tenga en el Senado la posibilidad de tener el músculo parlamentario que necesita, y estamos muy lejos de esto. Esto ha sido motivo de grandes conversaciones y discusiones que he tenido con los funcionarios acá en el Senado. Les he dicho que se concentren en su tarea porque si no el Senado se va a paralizar porque el kirchnerismo no va a aflojar y va a estar pendiente de cada pelea y cada disputa.

El peronismo es como la humedad: una vez que entra a la pared, tiene que picar el revoque para sacarla. Los tipos se meten en las contradicciones, la fomentan, las militan y tienen una paciencia infinita. Todas las capacidades que no tienen para gobernar, las tienen para resistir.

Son de una desmemoria monstruosa: los tipos te hablan con una autoridad moral como si nunca hubieran tomado decisiones horribles. Cuando discutimos el sistema previsional la semana pasada, los muchachos que destruyeron el sistema previsional en Argentina hablaban con un nivel de suficiencia que daba ganas de levantarse e irse, pero por una cuestión de respeto uno tiene que escuchar.

Yo no soy un gorila. Así como no soy un vampiro enano, no soy el hermano de chita. Jamás tomaría una decisión de ofender al peronismo porque sí, pero en los últimos 50 años, la Argentina le ha permitido al peronismo lo que no le ha permitido a ningún partido político. Muchos dicen que lo de Alberto es una partida de defunción, pero es mentira. Los tipos se olvidaron de López Rega y de Isabel. Si se olvidaron de López Rega, se van a olvidar también de lo de Alberto. La sociedad les permite olvidarse de las cosas, y esto se puede corroborar con cualquier libro de historia objetivamente escrito.

A quien les toca llegar, lo peor que les puede pasar es tener diferencias, porque te van a comer. Aún cuando no tengan dirigentes y cuando los que hablan no sean personas con proyección política, van a buscar el momento justo. Cuando el peronismo resuelva su sucesión, va a saltar a la yugular, y eso va a pasar porque es la historia de la Argentina. Entonces el Gobierno no se puede dar el lujo de tener internas en su equipo.

