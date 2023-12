Lula, Petro, Carlos III y otros líderes pidieron acelerar la acción climática

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro y el rey Carlos III del Reino Unido son algunos de los líderes internacionales que urgieron a acelerar la acción climática y a eliminar la brecha entre la realidad y las promesas de mitigación, adaptación y financiación, al inaugurar la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Conferencia de las Partes (COP28) sobre cambio climático.

«El planeta está harto de acuerdos climáticos incumplidos», declaró Lula, que desembarcó en Dubái con una iniciativa internacional para proteger los bosques tropicales.

Los países pobres están hartos «de la ayuda financiera que no llega» y de los «discursos elocuentes y vacíos», advirtió el mandatario, uno de los 140 líderes que expondrán en la cumbre de dos días que precede a las negociaciones y debates que continuarán hasta el 12 de diciembre.

«Necesitamos actitudes concretas», agregó.

Por su parte, el rey Carlos III deseó «con todo el corazón» que la COP28 sea un «punto crítico de inflexión» hacia una acción transformadora en un momento en el que se están viendo cómo las advertencias de los científicos se están cumpliendo, informó la agencia de noticias AFP.

«La Tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la Tierra», ha recordado el monarca británico, quien advirtió contra la «indiferencia» hacia el daño ecológico que se ha hecho, porque los récords se están rompiendo con tanta frecuencia que puede que las personas se estén haciendo «inmunes» a lo que realmente significan.

«Estamos llevando a cabo un vasto y aterrador experimento para cambiar todas las condiciones ecológicas, todas a la vez, a un ritmo que supera con creces la capacidad de la naturaleza para afrontarlas», agregó.

A su turno, Petro dijo que la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas es «un ensayo general» de lo que le espera a la humanidad a causa del cambio climático, al afirmar que ese conflicto es producto de una crisis por recursos.

Sin transferencia de riqueza del Norte al Sur, el éxodo de las víctimas del cambio climático será de «miles de millones» de personas, advirtió Petro.

«Les invito a que imaginen una proyección de hechos: (…) la actual crisis climática a 5 o 10 años y el actual genocidio al pueblo palestino» declaró el mandatario.

«¿Están desconectados esos hechos?», se preguntó. «El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que les espera a los pueblos del sur», añadió.

«In 2050, our grandchildren won’t be asking what we said, they will be living with the consequences of what we did or didn’t do.

So if we act together to safeguard our precious planet, the welfare of all our people will surely follow.»

