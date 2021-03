Luna de hiel

Martín Guzmán estuvo en su amada New York y en Washington. Alguna vez fueron para el Ministro tiempos de luna de miel. En ese entonces vivía en la Gran Manzana y de la mano de Joseph Stiglitz elaboraba modelos alternativos para el pago de deuda: reducir a cero los pagos de intereses y capital de la deuda entre 2020 y 2021 con el objetivo de recuperar margen de maniobra para volver a crecer y así garantizar la capacidad de repago a los acreedores. Eso sí: ya se codeaba con los funcionarios –Matías Kulfas- quien ayudó a seducir a un entonces eufórico Alberto Fernández.

New York:

Gabriel Torres, analista de Moody’s, “De hecho, la opinión ahora es más negativa y refleja que el mercado piensa que la Argentina va a tener que reestructurar de nuevo. Esa es nuestra visión, Todos estamos a la espera de saber qué va a hacer el Gobierno. Interpretamos que no hay interés en llegar a un acuerdo con el Fondo porque el Fondo pide cosas que la Argentina ahora no está dispuesta a dar”.

Siobhan Morden, managing director de Amherst Pierpont. “No hay un contexto para un encuentro productivo. ¿Qué va a decir? Dirá: no queremos un programa con el FMI ahora porque no queremos ajustar las tarifas, o los precios, o el tipo de cambio, no queremos cortar el gasto, queremos financiar nuestro déficit con el Banco Central….Las reuniones productivas con los inversionistas solo ocurrirán cuando haya un compromiso para un programa coherente apoyado por el Fondo”.

Fernando Losada, managing director de Oppenheimer “el clima con respecto a Argentina por parte de los inversores internacionales no es el más favorable. Los que entraron al canje el año pasado y se quedaron con los bonos han perdido mucho dinero”.

Alberto Bernal, de LMXP Investments, “sin acuerdo con el FMI la situación no se arregla, y que hay que avanzar en eso rápidamente”.

Alejo Czerwonko, del banco de inversión UBS: “hay una decepción y una frustración generalizadas…“Hoy por hoy, están jugando con fuego con variables fuera de control y posponiendo decisiones difíciles que son inevitables”.

Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Centro Woodrow Wilson: “Un programa del FMI que promete reformas significativas ayudaría a la Argentina a regresar a los mercados de capital para aprovechar las bajas tasas de interés y controlar la inflación. En cambio, gente influyente de la Coalición argentina prefiere perseguir al Fondo por los fracasos de su último rescate y procesar a los funcionarios argentinos que lo hicieron. Su frustración se comprende, pero no envía las señales correctas sobre la estrategia económica del país después de tres años de recesión”.

Washington:

Ocurrió lo esperable: el Gobierno (Cristina) no quiere ni puede acordar con el FMI para no lastimar con inevitables ajustes a sus votantes. El Fondo prefiere medir la fortaleza política del oficialismo, antes de abrir el bolso.

Ambos están cómodos hasta pasado los cercanos comicios. ¿luna de miel o luna de hiel? ¿o simplemente un eclipse?