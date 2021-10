Macri, antes de declarar en Dolores: «Ya no somos más borregos, vamos a luchar por una vida mejor»

Mauricio Macri en Dolores. Foto: NA.

El expresidente Mauricio Macri se presentó a su primera indagatoria en una causa penal, es en Dolores y por supuesto espionaje a familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan.

El ex mandatario decidió presentarse a prestar declaración acompañado por el sector PRO de Juntos, entre ellos Jorge Macri, Patricia Bullrcih, Waldo Wolf, Néstor Grindeti, Hernán Lombardi y el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren.

En un acto de apoyo organizado por referentes del PRO, antes de ingresar al juzgado, dijo Macri: «Cuesta poner en palabras todo lo que uno siente».

«Quiero agradecerles a todos los que están aquí e hicieron miles de kilómetros para acompañarme», comenzó diciendo el ex presidente.

Y agregaba: «Este día me transporta a aquel 7 de diciembre, donde yo me comprometí a estar siempre con ustedes, defendiendo su futuro, su libertad y la república».

«Siento que este compromiso es ida y vuelta, ustedes están cuando yo los necesito. Ya no somos más borregos y vamos a luchar por una vida mejor«, dijo Macri antes de ingresar al juzgado en Dolores

«No tenemos que convivir con una cultura del poder oscura, que usa una tragedia para dañar. Pero acá estoy en Dolores tratando de entender esta situación sin fundamentos, en medio de una campaña electoral», afirmó desde el palco.

«Si ellos (por el Gobierno) creen que van a minar mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. No les tenemos miedo«, finalizó.

Discurso de Mauricio Macri en Dolores. Canal 26.

La citación, la tercera ya que la primera estaba en el exterior y faltó al segundo llamado, la hizo el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

Bava hace pocos días rechazó una recusación que le plantó la defensa de Macri por prejuzgamiento y temor de parcialidad. Ahora define si sigue a cargo de la causa la Cámara Federal de Mar del Plata pero ello no suspende la indagatoria de este jueves a las 12 del mediodía.

La causa es por supuesto espionaje en la cual ya fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitular y Vice, respectivamente, de la Agencia Federal de Inteligencia. Incluso les prohíbe salir del país por peligro de fuga.





