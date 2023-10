Macri dijo que si Milei gana las elecciones, «espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable» – NCN

El ex presidente Mauricio Macri planteó que “el mayor riesgo que representa Javier Milei es que esté aislado porque alguien aislado no puede cambiar las reglas de un país. No tiene ningún gobernador detrás de él, lo que es necesario para tomar el poder, que son al menos 4.000 personas para ocupar cargos públicos con cierto conocimiento sobre el Estado porque no es un Estado suizo sino una jungla, conquistada por fans de La Cámpora”.

Asimismo, alertó que “eso demuestra que no es razonable, que no es posible liderar un cambio tan grande porque sin esa experiencia no podés tomar el poder”. En tanto, remarcó que “esa pericia y esa experiencia es algo que tienen Patricia Bullrich y su equipo, que podrán modificar definitivamente el presente de la Argentina para empezar a introducir los cambios”.

Estas declaraciones de Macri se dieron luego de su paso por Miami para presentar su libro, donde habló sobre la política argentina en una charla con estudiantes en el Instituto de Política de la Universidad de Harvard, que fue coordinada por Alicia Yamin, investigadora en Salud y Derechos Globales, y por Steven Levitsky, director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos.

Por su parte, Macri tildó la propuesta de dolarización que impulsa Milei como “un atajo”, pero destacó que cree “en las ideas liberales”, y dijo “alegrarse de que haya otro partido luchando por las mismas ideas”, aunque tomó distancia de “algunas propuestas extremas” y aclaró su vínculo con el diputado libertario: “Personalmente me encontré con Javier Milei sólo una vez; sé que compartíamos la pasión por en la ciudad de Buenos Aires, pero no tengo una relación cercana”.

“Estoy abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos. Realmente espero que ayude mucho a Patricia Bullrich cuando esté a cargo de impulsar reformas severas contra esa terrible fuerza poderosa a favor del status quo”, consideró.

“Sé lo que es el poder y sé que el poder es una herramienta maravillosa para crear, para construir, pero si no estás equilibrado el poder puede destruirlo todo, especialmente nuestra libertad, y eso es algo que no es negociable”, añadió. “Pienso que vamos a ganar las elecciones, pero en caso de que no sea así espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas. Entonces ese es el lugar desde el que ayudaremos. Pero como vamos a ganar, espero que también nos ayuden a aprobar los proyectos de ley que necesitamos para hacer todas los reformas y, básicamente, afrontar el gran desafío de la Argentina que es deshacerse del déficit fiscal después de 70 años”, completó.

“Somos el país donde el populismo fue creado y lo exportamos exitosamente a todo el mundo. Somos el único país que estaba entre lo más ricos hace 70 u 80 años y ahora está llegando al 50% de pobreza”, cerró.