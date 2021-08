Macri endeudó al país en u$s100.000 millones

El ministro, en un mensaje hacia los principales líderes de la oposición, cuestionó por un lado los discursos basados en las chicanas y por otro la utilización de “frases marketineras” sin sustento. “Nosotros no hablamos de ‘lluvia de inversiones’, sino de construir una Argentina más tranquila, con más trabajo, más valor agregado e inversión. Hoy lo que está ocurriendo es que está creciendo el trabajo y la inversión”, dijo.

Asimismo, manifestó que hoy en día “en la Argentina se está generando empleo, comparado con el 2019”, aunque reconoció que “a muchos no les llega por la pandemia, pero se los protege”. Sin embargo, dijo que en el país “tenemos un problema grande de informalidad laboral” y remarcó que principalmente es debido al impacto que han tenido tres modelos económicos: “Unos fueron las políticas económicas del 2015 al 2019, otro del 76 al 83 y otro el consenso de Washington en la década del 90. Eso le hizo daño a mucha gente y hay que darlo vuelta”.

Al ser consultado sobre el peor gobierno desde el retorno a la democracia, el ministro no dudó en afirmar que “la administración que más daño hizo en menos tiempo fue Juntos por el Cambio” y le pidió a Mauricio Macri dejar de lado las críticas hacia el país y tener un liderazgo lúcido.

“Lo he escuchado en el mundo hablar de Argentina y hay que cuidarla. Cuando uno sale de Argentina a atacarla le hace mucho daño. Eso no es sano. Como sociedad tenemos que fortalecernos. Hay que actuar con liderazgos lucidos, constructivos, mirando hacia adelante y corrigiendo los errores del pasado. Con respecto. Sobre la base de información correcta y no queriendo conducir a la sociedad a un lugar equivocado, no engañando. Le diría que trabajemos sobre principios de cómo actuamos y comunicamos que no sean los que dominaron entre 2015 y 2019“, señaló.

Respecto al endeudamiento del país, los principales líderes de la oposición manifestaron que el gobierno de Alberto Fernández elevó el nivel de toma de deuda que dejó el macrismo en u$s30.000 millones, incluso por encima del período 2015-2019. A propósito de ello, Guzmán negó rotundamente que esto fuera así: “Juntos por el Cambio endeudó al país en u$s100.000 millones”, dijo e incluso recordó que a fines de 2019 “cuando llegamos a la gestión la deuda en pesos estaba reperfilada”.

Además, agregó que producto de las limitaciones generadas por el alto endeudamiento del macrismo, Argentina no puede tomar deuda, aunque señaló que si pudiera, tampoco lo haría ya que “no queremos endeudarnos en dólares”.

Por otro lado, señaló que el Gobierno “busca “reducir la brecha cambiaria” del dólar al tiempo que descartó una devaluación del tipo de cambio. Sobre la inflación dijo que espera que el próximo mes se ubique por debajo del 3%. “El dólar oficial estará en una tasa de devaluación de 24% a fin de año”, sostuvo y añadió que el valor promedio en diciembre rondará los $102,4.

Otro de los temas que preocupa a la ciudadanía tiene que ver con el incremento de precios. “Vemos que la inflación bajando, reduciéndose mes a mes. Desde marzo viene ocurriendo y vemos que va a continuar ocurriendo, pero hay factores que afectan”, reconoció y puso como ejemplo el alza en los precios internacionales de los alimentos producto de la pandemia.

Sin embargo, adelantó que esperan una reducción al 2% mensual. “Lo que esperamos que la tasa de 3% se vaya reduciendo, que el próximo mes baje a 2 y se mantenga”, expresó el ministro.

A propósito de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el funcionario negó que haya un preacuerdo firmado al señalar que “todavía negociando”. En ese sentido, dijo que “es un proceso que continúa” y el objetivo fundamental es “cuidar al pueblo redefiniendo compromisos insostenibles que tomó el gobierno anterior”.