Macri gestionó la deuda en un Excel fácilmente modificable

El documento al que pudo acceder este medio detalla que durante el ejercicio 2017 la deuda pública creció como nunca en la historia: aumentó en u$s48.723 millones -es un 18% adicional con respecto al año anterior- y pasó a representar el 56,8% del Producto Bruto Interno. A su vez, más del 70% del pasivo estuvo nominado en moneda extranjera y casi el 30% fue tomado a tasa variable.

Sobre ese punto, el relevamiento de la AGN asevera que el endeudamiento sobrepasó lo autorizado por el Congreso Nacional y que esa situación se intentó subsanar con el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado el 12 de diciembre, con fecha posterior a las emisiones realizadas.

El informe dice además que no hubo una estrategia de endeudamiento acorde con los lineamientos internacionales y que no se realizó un análisis de sustentabilidad ni del riesgo cambiario. En este sentido, revela que “se llevaba el registro histórico de las emisiones de la deuda pública por fuera del sistema oficial, de forma informal y precaria en una planilla Excel que es fácilmente modificable”. De esa manera, los auditores dejan claro que en el año de mayor crecimiento de la deuda en la historia Argentina, no hay una trazabilidad fiable de las emisiones.

La auditoría también señala que se incrementó el riesgo de renovación ya que el 12,4% de la deuda del ejercicio posee vencimiento de corto plazo. El resultado de la operatoria acumulado a la fecha de cierre indica que el 30% de la deuda tenía vencimientos en los años 2018 y 2019. En ese sentido, se observa un acortamiento de la vida promedio de la deuda pública total del Estado a sólo 7,69 años. Otro de los puntos cuestionados es la jurisdicción de las emisiones. En 2017, se incrementaron las emisiones de deuda en manos del sector privado bajo legislación extranjera hasta alcanzar el 45% del total.

La formación de activos externos volvió a incrementarse en el 2017. El documento confirma que las compras de divisas en el mercado local por parte del sector privado no financiero superaron a las ventas en u$s17.757 millones. “Al analizar la evolución de la variación de los depósitos y las compras de divisas se observó una marcada tendencia descendente, lo que indica una profundización de la fuga de capitales en el último trimestre del año”, remarca la auditoría.

El informe es tajante al señalar que “la mala gestión del endeudamiento resultó en que el Estado nacional coloque un título a 100 años de plazo con un cupón de interés de 7,125% anual sin una evaluación profunda sobre la conveniencia de emitir un bono a perpetuidad con este nivel de rendimiento”. Por último, concluye que “la inexistencia de una estrategia y su análisis de sostenibilidad de la deuda asociado, formalizado e integrado se contrapone con los atributos de pertinencia, confiabilidad e integridad que debería guardar la información expuesta en la Cuenta Inversión 2017”.