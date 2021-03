Macri me extorsionó por WhatsApp, aseguró el empresario Daniel Vila

El empresario Daniel Vila habló sobre el expresidente Mauricio Macri

En concreto, lo acusa de intentar quedarse con una frecuencia radiofónica “sin pagar”, en relación a un conflicto legal entre el Estado Nacional y la empresa Supercanal Arlink, que por entonces era propiedad de Vila.

En declaraciones por el canal de noticias C5N, el empresario puso en duda la autoría del libro por parte del expresidente y dijo que, de cualquier modo, no lo leyó. “Me parece innecesario leerlo”, señaló, porque “no creo que me aporte nada el libro de Macri”.

Además aseguró que, siguiendo el modus operandi de la gestión que concluyó en 2019, “Macri me presionó y me hizo una denuncia penal”, a lo que añadió que “mandó a (exministro) Aguad para presentar una denuncia penal”. “El Gobierno de Macri fue el que más me presionó”, subrayó.

Tras afirmar que “Macri me extorsionó por WhatsApp”, Vila dijo que “hay un accionar siempre igual, en el sentido de presionar a la Justicia para obtener algo que él quería”, por lo que dijo no sorprenderle las presiones oficiales sufridas por el Grupo Indalo durante el macrismo. “No me extrañan la presiones que recibió Indalo”, ratificó.

Por otro lado, el accionista del Grupo América afirmó que Macri “terminó muy mal su gestión” y cometió “errores que todavía estamos pagando”, y en ese sentido sostuvo que “la deuda del FMI nos va a ser difícil de olvidar”.