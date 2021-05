Macri “no cumplió” y se vacunó contra el coronavirus Estados Unidos

Mauricio Macri, ex presidente. Foto: NA

El expresidente Mauricio Macri contó este domingo que se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos. En una publicación que compartió a través de las redes sociales, indicó que se aplicó la monodosis de Johnson & Johnson en una farmacia.

En el pasado mes de febrero, el ex mandatario había prometido que no iba a inocularse “hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”.

Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido.



— Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 21, 2021