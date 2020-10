Macri profundizó la grieta al interior de Cambiemos: El sector que encabezan Monzó y Frigerio salió a cruzarlo

El ex Presidente repartió culpas a diestra y siniestra para evitar realizar una autocrítica sobre el fracaso de su Gobierno.

Muy lejos de la autocrítica por sus cuatro años de gobierno y decidido a repartir las culpas del fracaso de su gestión a diestra y siniestra, el ex presidente Mauricio Macri profundizó la grieta cada vez más profunda que divide a Cambiemos. El grupo que encabezan Emilio Monzó y Rogelio Frigerio salieron este martes a responder las críticas del ex mandatario que no cuidó ni hasta a los propios.

En una entrevista televisiva Macri lamentó haber “delegado” en ellos dos el diálogo con la oposición peronista durante su gobierno. “Después de esto, Monzó y Frigerio creen que la convivencia en Juntos por el Cambio será imposible”, aseguró esete martes a La Nación el diputado nacional Sebastián De Luca, un dirigente cercano a ellos. “Gracias a Monzó y Frigerio logramos tener las leyes más importantes y construir gobernabilidad”, dijo De Luca, e insistió: “Sancionamos el Consenso Fiscal, la actualización el Fondo del Conurbano, reformas institucionales, hicimos obras transparentes en todo el país sin importar de qué partido político eran y reconstruimos el federalismo luego de que muchos gobiernos nacionales asfixiaran a las provincias con el látigo y chequera. Todas estas decisiones fueron avaladas por el Presidente en su momento”. “También Rogelio y Emilio lograron convencer a (Miguel Ángel) Pichetto para que fuera el compañero de fórmula en la última elección. Como en 2014, con la UCR y (Elisa) Carrió, a pesar de las resistencias internas en el PRO para conformar Cambiemos”, agregó De Luca, un dardo hacia el binomio que integraban Marcos Peña y el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, que en principio se oponían a “mezclarse” con lo que consideraban “la vieja política”. “La gestión y la estrategia política se definía en la jefatura de Gabinete, sus ‘ojos y oídos’, como Macri definió. No éramos nosotros quienes tomábamos esas decisiones, sí participábamos desde nuestro rol lógico, al que le dedicamos nuestra vida completa”, completó De Luca. “Nunca apelamos a la grieta como especulación electoral, siempre buscamos el diálogo, consensos y buscar acuerdos. Así lo seguiremos haciendo porque fuimos y somos coherentes y responsables”, disparó el legislador monzonista. Frigerio hizo días atrás un nuevo llamado a la “autocrítica” opositora, y a la necesidad de “ampliar” el espacio, una política que comparten, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y María Eugenia Vidal.

