Macri quiso explicar otra vez su blooper del Zoom desde la cama

Retomando su actividad pública con el lanzamiento de su libro “Primer tiempo”, Macri se animó a responder preguntas en un Intagram Live, algo que no hacía desde diciembre de 2019. Allí habló de política, del actual mandatario Alberto Fernández, de Boca, y el blooper de la semana.

Al ser consultado sobre qué le dijo juliana Awada por el polémico Zoom, respondió: “Se rió y me dijo que tuviera cuidado”.

“Volvía de gimnasia y como trato de hacer el multitasking que me enseñan mis hijas, hago varias cosas a la vez y el Zoom lo hago todo con el teléfono, se ve que no me di cuenta y ella estaba atrás”, explicó Macri nuevamente, esta vez, sin equivocarse en sus palabras.

“Tengo una sorpresa… A ver si la sentamos a la hechicera”, anunció tras su respuesta y dio paso a Awada, que se sentó a su lado.

Una vez con su esposa en cámara, se animó a responder preguntas íntimas, como por ejemplo, si Awada le había enseñado a cocinar: “Me prometió en la cuarentena que me iba a enseñar pero es mala maestra, no tiene paciencia”.

“Lo de Antonia es un proceso maravilloso, como siempre dije ser mitad mama y mitad abuelo te da otra madurez en el vínculo, con ella tuve tiempos que no tuve antes con mis otros hijos”, dijo sobre su hija más chica.

Y sobre su matrimonio, expresó: “De Juliana me enamoró todo, sobre todo esa alegría, esa magia que tiene. Su sonrisa es mi motor”.