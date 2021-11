Macri recibió una invitación del príncipe de Arabia Saudita y pidió autorización para viajar

Foto NA.

El expresidente Mauricio Macri solicitó autorización para viajar a Arabia Saudita entre el 15 y el 25 de noviembre próximo al juez federal subrogantes de Dolores, Martín Bava, quien le fijó la prohibición de salida del país en la causa por supuesto espionaje a familiares del hundido submarino ARA San Juan.

El pedido de autorización, según Macri, es por una invitación que le hizo el Presidente de ese país para viajar en esas fechas y argumentó que su arraigo en la Argentina no está en duda. Ello atento a que pesa sobre él una prohibición de salida del país. El exmandatario apeló esa decisión del juez a la Cámara Federal de Mar del Plata, que aún no resolvió, y por eso pesa la decisión aún de no poder viajar.

Por su parte, una de las querellas a cargo de la abogada Valeria Carreras manifestó su oposición al viaje, por peligro de fuga de Macri. Remarca que Macri no aportó ni la invitación, ni mayores precisiones.

Destaca también que Macri tiene una holgada posición económica y cuenta con el respaldo de más de una decena de expresidentes de distintos países del mundo (el mismo ofreció como prueba en su favor el pronunciamiento de los exmandatarios Iberoaméricanos de IDEA) que podrían facilitar su fuga.





