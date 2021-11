Macri se disculpó por la agresión al periodista de C5N: “Fue un acto reflejo”

Este miércoles y en el marco de la indagatoria en la causa por presunto espionaje, Mauricio Macri arrojó al piso un micrófono del canal de noticias C5N mientras ingresaba al Juzgado Federal de Dolores.

La situación generó duras criticas en las redes sociales, por lo cual el ex presidente salió a pedir «disculpas».

«Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua», sostuvo Macri en su cuenta de Twitter.

Luego de que Macri descendiera del auto para ingresar al Juzgado Federal, el ex mandatario se hizo paso entre varios periodistas que lo aguardaban en la puerta y se observa que toma un micrófono de C5N y lo tira al suelo.

Según se supo, el micrófono cayó sobre el agua, por lo que quedó inutilizable. Tras el hecho, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresaron su repudio a la agresión y solicitaron “respeto y tolerancia por el trabajo periodístico”.





