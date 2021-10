Macri sumó críticas por no haber ido a declarar y su abogado dice que la causa es una «persecución» – Télam

Foto: archivo.

El expresidente Mauricio Macri sum nuevas crticas por no haberse presentado a la indagatoria por el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, mientras que su abogado volvi a descalificar la investigacin judicial y la defini como parte de una «persecucin canalla».

El exmandatario fue cuestionado desde el Gobierno nacional pero tambin por algunos de sus socios polticos y por los familiares de las vctimas del hundimiento del San Juan y por sus representantes legales que, antes de la fijacin de una nueva fecha de indagatoria, haban pedido la detencin del exmandatario.





Macri y la causa del espionaje ilegal

Cuestionamientos

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, calific la actitud procesal del tambin exjefe de Gobierno porteo como «antirrepublicana y completamente contradictoria con el discurso que llevan adelante» desde la oposicin.

Al encabezar su primera conferencia de prensa formal ante los medios acreditados en Casa Rosada, la funcionaria afirm que «la misma fuerza poltica que us a la Justicia para perseguir a la oposicin, ahora sigue hablando de republicanismo cuando el lder de esa fuerza ni siquiera se presenta».

En ese sentido, puso como ejemplo el accionar judicial durante los cuatro aos de gobierno de Cambiemos contra la vicepresidenta Cristina Fernndez de Kirchner y record que la expresidenta «nunca dej de estar a disposicin» de los magistrados.

«No es una novedad que Mauricio Macri ha sido procesado en todos los gobiernos, no puede hablar de persecucin. Evidentemente tiene alguna facilidad para estar en los mrgenes de la Justicia»,” Gabriela Cerruti

«Formamos parte de una fuerza poltica en la que a la actual vicepresidenta la convocaron a ocho indagatorias juntas el mismo da y se present a todas. La vicepresidenta fue perseguida judicialmente durante los 4 aos del macrismo y, a pesar de que denunciamos esa persecucin y la seguimos denunciando, nunca dej de presentarse», aadi.

En ese sentido, la portavoz dijo esperar que el exjefe de Estado rpidamente comparezca ante el juzgado que investiga su participacin en una red de espionaje contra los familiares de las vctimas del submarino ARA San Juan.

«No es una novedad que Mauricio Macri ha sido procesado en todos los gobiernos, no puede hablar de persecucin. Evidentemente tiene alguna facilidad para estar en los mrgenes de la Justicia», finaliz la portavoz.

Las crticas a Macri tambin le llegaron desde su propio espacio poltico ya que el diputado nacional y candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio (JxC) en Crdoba Luis Juez cuestion la estrategia judicial del expresidente y le pidi que tenga «otro tipo de conducta y eleve la vara tica».

Juez, que adems de dirigente poltico es abogado, consider que «procesalmente, es un error que (el expresidente) no se presente porque se pueden presentar varias recusaciones en el marco del proceso penal» y sostuvo que «ante una infamia no corresponde una defensa como lo hace Cristina (Fernndez de Kirchner) que le echa la culpa al juez, al fiscal, al lawfare y a los periodistas».

«Soy de los que creen que hay momentos en los que te tens que defender como lo hace el honesto, el decente y el injustamente acusado. Creo que hay que ir al juzgado, sentarse frente al juez y decirle: ‘Usted me va a indagar, cuntame las pruebas que tiene'». Me defendera de otra manera. Digo que procesalmente es incomoda la va de la recusacin en estos momentos porque nosotros (JxC) necesitamos otro tipo de conducta porque sino el kirchnerismo nos va a ganar la batalla cultural», fundament el legislador en un entrevista que concedi a radio Rivadavia.

La voz de los familiares del ARA San Juan

Claudio Rodrguez, hermano de Hernn Rodrguez, que se desempeaba como maquinista en el ARA San Juan, asegur que los familiares de los tripulantes del submarino hundido en noviembre de 2017 estn «realmente indignados» con el expresidente Macri y su negativa a presentarse a brindar declaracin indagatoria en la causa por espionaje ilegal que se sigue en los tribunales federales de Dolores.

Mauricio «Macri est evadiendo toda esta situacin y est haciendo con la Justicia lo que se le da la gana. Estamos realmente indignados porque lo estn citando ahora por tercera vez. Est haciendo con la Justicia lo que se le da la gana. Es algo que nos pone muy mal como familiares de los 44 tripulantes y, como ciudadanos argentinos», seal Rodrguez en declaraciones a Tlam Radio.

La abogada que representa la querella mayoritaria de los familiares de la tripulacin del ARA San Juan, Valeria Carreras, consider que el expresidente Mauricio Macri «le solt la mano» a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes estaban a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gestin de gobierno, dado que ellos s se presentaron a sus respectivas indagatorias y hoy estn procesados.

La abogada celebr, adems, que el juez federal subrogante de Dolores Martn Bava haya fijado una nueva fecha para la indagatoria del exmandatario, para el 28 de octubre a la 12, «bajo apercibimiento de ley en caso de no concurrir».

«Cuando citaron a (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani no hubo comunicados ni notas periodsticas devastando y carpeteando al juez de esta causa. Esta actitud es un mensaje para ellos. Est claro que les solt la mano», seal Carreras en declaraciones formuladas esta maana a El Destape Radio.

La defensa de Macri

Por su parte, el abogado de Macri, Pablo Lanusse, afirm que el expresidente «no espi ni orden espiar» a los familiares de las vctimas del hundimiento del ARA San Juan y consider que «no hay ninguna prueba para imputarlo» en esa causa, al tiempo que denunci una «persecucin canalla» en contra del exmandatario.

«Macri fue categrico cuando dijo que ni espi ni orden espiar, y entonces es as. No podemos actuar ante este juez (Martn Bava), tristemente lo digo porque es una causa por dems sensible», afirm el letrado en declaraciones a Radio La Red, y agreg que hay «intereses extrajudiciales» en la investigacin.