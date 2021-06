Macri tuvo un incremento de capital que “se mantuvo clandestino” – Télam

La Oficina Anticorrupcin (OA) denunci este jueves penalmente a Macri.

El titular de la Inspeccin General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, consider este jueves que el ex presidente Mauricio Macri incurri en “enormes violaciones a la ley” y tuvo un “aumento de capital” que “se mantuvo absolutamente clandestino“, al referirse al informe del organismo en el cual se base la denuncia por enriquecimiento ilcito y lavado de activos presentada por la Oficina Anticorrupcin (OA) contra el ex mandatario.

“En el ao 2013 hay un aumento de capital de la empresa Agro G, (en la cual Macri era accionista). La firma emite acciones, a estas las llaman preferidas. Esta emisin nueva nunca fue registrada en los libros de la sociedad y tampoco el aumento de capital fue inscripto en el Registro Pblico de Comercio a cargo de la IGJ. Es algo que se mantuvo absolutamente clandestino”, indic Nissen en declaraciones a Radio 10.

El titular de la IGJ explic que el delito que se le imputa a Macri es por la firma Agro G, “una sociedad de familia en la que no se hacia las asambleas en forma presencial, no se distribuan dividendos porque se capitalizaba todo, y ni los administradores, que eran los hijos del dueo del emprendimiento que se llama Jos Uriburu, cobraban honorarios como directores. Algunas veces tenan prdidas, otras veces ganancias pero estas no se repartan”.

Nissen asegur que tambin se constat que incluso cuando Agro G tuvo prdidas “no obstante le pagaron una suma muy importante” a Macri mientras “los accionistas resignaban dividendos”.

La Oficina Anticorrupcin (OA) denunci este jueves penalmente a Macri por presunto ocultamiento malicioso de parte de su patrimonio y lo acus de haber protagonizado movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar apariencia de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria.

La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspeccin General de Justicia, alerta sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilcito y lavado de activos, segn surge de la presentacin a la que accedi Tlam.

La maniobra denunciada por la OA que encabeza Felix Crous hace referencia a movimientos accionarios que involucran a las sociedades AGRO G S.A., Latin Bio y hasta al Fideicomiso Ciego de Administracin que Macri suscribi con la firma Seguridad Fiduciaria S.A. cuando asumi la presidencia para desentenderse del manejo de parte de su propio patrimonio.

Segn surge de la denuncia, Macri minti cuando declar poseer el 14 por ciento de las acciones de AGRO G cuando en realidad tena el 20 por ciento y omiti adems haber adquirido la titularidad de ms de 5 millones de acciones preferidas de la firma, hecho que qued en evidencia cuando sin haber declarado previamente su titularidad las transfiri al fideicomiso ciego.

Segn se detalla en la denuncia de la Oficina Anticorrupcin, Macri se alz con la suma de 54.286.824 pesos “resultando el nico socio de Agro G, que retir dividendos en los ltimos 10 aos, mientras el resto de los accionistas consentan dicha situacin que ocurra tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos”.

“Lo cierto es que al fideicomiso ciego nada ms le aport las acciones de cuatro sociedades annimas y la participacin en un fideicomiso Caminito, uno que tambin est lleno de irregularidades”, subray Nissen.