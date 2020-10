Macri vs Macri: “Hermano”, el libro de Mariano contra Mauricio

Canal 26.

Mariano Macri, el hermano del ex presidente Mauricio Macri puso al descubierto secretos de la familia en un libro escrito por el periodista Santiago O’Donnell y que será publicado este fin de semana por Editorial Sudamericana.

Allí relata cómo se generó un abismo entre ambos, las diferencias de visiones, principios y posturas éticas.

En una cita, Mariano le habla con crudeza a su hermano: “Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No te importó la salud del viejo, la angustia que el viejo vivió. ¿Te das cuenta, Mauricio? Tampoco te importó la enfermedad de mi hija. Tuve que acudir a mi primo Ángelo a pedirle plata porque el médico oncólogo del Fundaleu que me traía la droga de afuera me cobraba una fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara, me habían cortado el grifo, me habían dejado totalmente seco. No logré siquiera que reaccionaran frente al episodio de cáncer de mi hija y tuve que recurrir a mi primo, que fue el que me ayudó. ¿Te das cuenta? Vos te fuiste en todo este proyecto tuyo de poder cuando para mí el proyecto era velar por el crecimiento de la gente y evitar que la empresa se fagocitara a la familia. Vos y yo somos de dos galaxias distintas”.

Noticias relacionadas

Mariano habla del millonario préstamo de un banco brasileño que jaquea al grupo Macri, y el fallido plan para evitar pagarlo a través de una venta simulada de la empresa insigne del grupo, Sideco, a un banco austríaco que, a su vez, escondería el dinero en fundaciones creadas con ese propósito en el paraíso fiscal de Luxemburgo.

Your browser does not support the video element.

Canal 26.

Además, según el anticipo, se revelan las estrategias del holding familiar Socma para esconder activos mediante un esquema de autopréstamos a empresas del grupo y cómo Mauricio sorteó los conflictos de interés entre el grupo y su función pública, tercerizando negocios en testaferros y socios ocultos.

También ofrece detalles de la sociedad con OCA y el gremio de los camioneros para explotar Correo Argentino y sociedades offshore.