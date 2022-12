Foto: Emilio Rapetti

El presidente Alberto Fernández afirmó en Santiago del Estero que el exmandatario Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «le hicieron trampa al país por el enorme desprecio que sienten por el interior» y reiteró que el fallo de la Corte Suprema en favor de la administración capitalina «carece de todo fundamento jurídico».

«Macri y Larreta son los dos que le hicieron trampa al país, por el enorme desprecio que sienten por el interior del país», dijo Fernández en diálogo con la prensa, en el marco de la visita oficial que realizó a Santiago del Estero, en la cual, entre otras actividades, inauguró un acueducto.

Además, consultado por Télam, dijo que la cautelar de la Corte en favor de la ciudad de Buenos Aires por los fondos destinados a la policía «es un fallo que carece de todo fundamento jurídico serio, es un fallo que suspende la aplicación de una ley, eso nunca lo vi».

Acompañado por el gobernador Gerardo Zamora, el primer mandatario remarcó que trabaja por un país igualitario y «por eso este malestar, nuestro llamado de atención a la Corte en decirle que cuando el derecho no es justo es torcido y que lo que ustedes están haciendo es una definición muy injusta».

Consultado sobre si hubo un cambio de opinión al anunciar el pago a la CABA en bonos, Fernández sostuvo que «eso lo dijeron los diarios», y agregó: «Nosotros hicimos con los gobernadores una declaración conjunta en donde dijimos que el fallo es de imposible cumplimiento y sigo diciendo lo mismo: el fallo es de imposible cumplimiento».

«Porque la ley dice que para acatar una sentencia tiene que estar en el presupuesto, y ni en el presupuesto del 2022 ni el en presupuesto de 2023 hay semejante cantidad de dinero destinado a pagar esto que ni siquiera es una sentencia, es una medida cautelar», explicó.

«Y entonces lo que dijimos es lo único que tenemos es este remanente de bonos, que si quieren ponemos esto a disposición por 90 días, que es para lo que me dura y después no sé cómo voy a pagar; para pagar necesito una ley del Congreso que cambie el presupuesto o una ley de Congreso que crea nuevos impuestos y me dé los recursos que hoy no tiene», detalló.

«Lo que me está sacando la Corte Suprema no son recursos de la Nación, son los mismos recursos que usamos para hacer acueductos, la ruta interprovincial entre Santa Fe y Santiago del Estero, son los mismos recursos con los que pagamos la Asignación Universal por Hijo (AUH) en todo el país, entonces son recursos que tiene la Nación para las provincias», advirtió.

El mandatario insistió en que «nada ha cambiado, lo que ha cambiado son los títulos de los diarios, porque los diarios mienten; el otro día quisieron mostrarnos a los gobernadores y a mí como seres insensibilizados levantados contra un fallo judicial y lo único que estábamos diciendo es la verdad: ese fallo judicial no se puede cumplir, no se podía cumplir el jueves y no se puede cumplir hoy».

Acerca de lo que dijo Rodríguez Larreta de que el Gobierno hacía trampa porque le ofrecía pagar con bonos, Fernández no dudó en remarcar que «la única trampa la hizo Larreta robándole plata a las provincias con el acuerdo que hizo con Macri».

«Seamos claros: si Santiago del Estero quiere aumentar su cuota de coparticipación no necesito una ley; Macri y Larreta se pusieron de acuerdo entre ellos y multiplicaron más del doble lo que recibía la ciudad de Buenos Aires. Cuando el gobernador necesita plata no viene a mí a pedirme plata y que le cambie la coparticipación, sino que tiene que negociar con todas las provincias del país», enfatizó.

Por lo tanto, «los únicos que hicieron trampa aquí son Macri y Larreta; son los dos que le hicieron trampa al país, por el enorme desprecio que sienten por el interior del país».

«Las leyes se declaran inconstitucionales, se anulan, se derogan, pero que le digan a una persona, a mí, que yo no aplique una ley, eso no lo vi nunca», manifestó.

Además, consideró que «la ley que me pide que suspenda es la ley que aprueba el acuerdo por el cual la Nación le transfiere a la ciudad de Buenos Aires la policía; entonces si tengo que suspender la ley tengo que suspender la transferencia de la policía federal a la ciudad y si tengo que suspender eso ¿por qué le tengo que mandar plata? si se supone que lo que estamos discutiendo en ese juicio es cuánto dinero le tengo que mandar a la ciudad en concepto del costo que significa haberle traspasado la policía. Entonces para qué le voy a mandar la policía si me dice que la transferencia está suspendida».

«El fallo además no me explica en ningún renglón por qué dice lo que tiene que recibir la ciudad de Buenos Aires es 2,5%; el fallo habla de coparticipación y la ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación, no lo digo yo, lo dice la Constitución nacional, de la coparticipación son parte las 23 provincias, y cuando la Constitución habla de la ciudad de Buenos Aires habla de transferencia que recibirá, pero no de coparticipación», dijo.

Por eso, manifestó que «la primera gran estafa fue aquel decreto que entre gallos y medianoches (Macri) le pasó a la ciudad de Buenos Aires 3,75 en concepto de coparticipación y después con eso Macri tuvo problemas con los gobernadores y lo bajó a 3,50 y la Corte dice que calcula que es 2,95, pero no nos explica cómo calcula eso».

«Quiero que entiendan que yo gobierno para todo los argentinos, soy hijo de un riojano y sé muy bien la injusticia que padece el Norte argentino y yo lo que no quiero es ser cómplice de esa injusticia», puntualizó.