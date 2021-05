Macron con Alberto Fernández: “Francia está a su lado y queremos que tenga un diálogo constructivo con el Club de París”

Alberto Fernández con Emmanuel Macrón, París, Reuters.

El presidente Alberto Fernández destacó hoy el apoyo de su par francés, Emmanuel Macron, en la negociación con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras remarcó que comparten “miradas comunes respecto a los problemas que aquejan al mundo actual”.



“Tengo enormes expectativas en poder avanzar mucho con Macron, con quien tenemos miradas en común sobre problemas que el presente nos impone, como el cambio climático, el respeto a la diversidad de género”, sostuvo el mandatario.



Durante una declaración conjunta brindada en el ingreso al Palacio del Elíseo, el jefe de Estado agradeció el “interés” de su par francés por el continente americano: “Siempre estuvo atento a lo que estaba pasando”.

“Quiero ser muy franco, muy honesto, muy sincero. En verdad, encontré en el presidente Macron un buen amigo con quien comparto miradas comunes respecto a los problemas que aquejan al mundo actual y con quien siento que tenemos mucho trabajo por delante para hacer”, manifestó.

Y agregó: “Vamos a abordar los problemas que tiene la Argentina, como poner en orden sus cuentas con los organismos multilaterales de crédito. Quiero agradecerle al presidente de Francia porque en este tiempo siempre nos acompañó. Vamos a conversar como buenos amigos que somos”.



Al referirse al cambio climático, Alberto Fernández llamó a hacer “un esfuerzo del mundo entero para terminar con la deforestación” y “cuidar los espacios verdes”.



Por su parte, el mandatario galo señaló que tratarán los “compromisos financieros” de la Argentina con el Club de París y el FMI.

“Deseamos que la Argentina llegue a un acuerdo con el FMI para un programa para restablecer la estabilidad macroeconómica de su país. Sé cuáles son los esfuerzos que desempeña, señor Presidente. Francia está a su lado. Queremos que la Argentina hable de forma constructiva con los acreedores del Club de París”, manifestó Macron.



Además, el líder del Palacio del Elíseo destacó que comparten un “concepción común de la cooperación internacional, así como en los temas multilaterales y bilaterales” y añadió: “Queremos que haya un tratamiento solidario de la pandemia”.

El francés valoró la “acción pacificadora” de Alberto Fernández en el conflicto en Venezuela y señaló que mantiene “una relación particular” con el mandatario argentino: “A la imagen de la amistad de nuestros países, pero también alimentada por la Historia, Literatura y el Arte”.