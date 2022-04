Macron fue reelecto en la segunda vuelta, según sondeos a boca de urna

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue reelecto en segunda vuelta con entre 57,6% y 58,2% de los votos, según encuestas a boca de urna citadas por la agencia de noticias francesa AFP a poco de cerrarse los centros de votación.

Igual que en 2017, derrotó en el balotaje a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, aunque esta vez por margen menos holgado. Aquella vez, Macron había reunido 66,1% de los sufragios.

Le Pen reconoció inmediatamente la derrota, al sostener que «el resultado representa en sí mismo una brillante victoria» y prometer que permanecerá actuando en política. «Continuaré mi compromiso por Francia y los franceses, libraré esta batalla», dijo.

También la Unión Europea (UE) reaccionó sin demora. «Podemos contar con Francia cinco años más», afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Twitter.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022