Macron llegó a Ucrania para bajar la tensión del conflicto con Rusia

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó este martes a Ucrania para reunirse con su par local Volodimir Zelenski, en medio de una frenética actividad diplomática por tensiones entre Rusia y Occidente en torno a la exrepública soviética.

«Todo el equipo francés en Ucrania, incluyéndome, tenemos el honor de recibir en Kiev al presidente, Emmanuel Macron, quien viene a encontrarse con Vladímir Zelenski. Nos espera un día muy intenso», escribió el embajador de Francia en Ucrania, Etienne de Ponsin, en su cuenta de Twitter.

El diplomático también informó que el canciller francés, Jean-Yves Le Drian, había llegado a Ucrania y se reuniría con su homólogo ucraniano, Dmitri Kuleba.

«Bienvenido a Ucrania», escribió el embajador.

La intensa actividad diplomática del francés busca bajar la tensión en la actual disputa entre Rusia y Occidente.

Estados Unidos dice que Rusia ha acumulado más de 100.000 soldados en su frontera con Ucrania y que planea invadir el país este mes.

Rusia niega tener planes de invadir Ucrania pero exige a Estados Unidos copromisos vinculantes de que que Ucrania no ingresará a la OTAN y de que la alianza atlántica retirará fuerzas de países de Europa del Este.

Estados Unidos y la OTAN rechazan las exigencias.

El pasado lunes, Macron estuvo en Moscú negociando durante más de cinco horas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y este martes aseguró que obtuvo garantías de su par de Rusia de que «no habrá degradación ni escalada» en la crisis.

«Para mí, se trataba (…) impedir una escalada y abrir perspectivas nuevas (…) Y este objetivo se logró», dijo Macron a los periodistas en el avión que le transportó de Moscú a Kiev, informó la agencia de noticias francesa AFP.

Welcome to Ukraine @EmmanuelMacron! This is the first visit of the President of France to our country in 24 years. I’m convinced it will be fruitful for our states, as 🇺🇦 and 🇫🇷 are interested in deepening cooperation in the security sphere and strengthening economic cooperation. pic.twitter.com/aV35oT0m24

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2022