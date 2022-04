Madereros de Rosario: El sindicato justificó despidos y salarios a la baja

La conducción de la Unión Obrera y Empleados de la Industria Maderera de Rosario (UOEIMAROS) recibió fuertes críticas en las últimas horas tras conocerse una serie de audios donde las máximas autoridades justifican despidos de trabajadores eventuales y salarios a la baja.

«¿Sindicalistas o defensores de la patronal?», se preguntan los trabajadores. Apuntan a Ernesto Rodríguez y José Oroná, los conductores del gremio desde hace dos décadas.

Es que durante una reunión los dirigentes justificaron los bajos salarios, el despido de trabajadores eventuales con «contratos basura» de más de un año, el corte de la obra social y la “imposibilidad” de elegir delegados en las fábricas.

Mundo Gremial tuvo acceso a los audios de la charla. En un tramo de la misma, Rodríguez se excusó del deterioro salarial de los trabajadores madereros, que los ubica como el gremio con mayor atraso de la provincia de Santa Fe.

“Y también convengamos que la empresa lo que tiene que también, no es porque estoy en el lugar de la empresa lo que voy a decir, sino que, la empresa, si a ustedes les paga un monto extra, sale de ser competitiva, no le va a vender a nadie. Tiene que manejar el valor hora de acuerdo a lo que las otras empresas del rubro vienen pagando porque si tienen una mano de obra cara, salen del mercado, no pueden competir”, explica Rodríguez, secretario general del gremio, en defensa de los intereses de las cámaras empresarias.

Otro tema candente en el sector, es la problemática de despedidos de contratados. En ese tema, los dirigentes justificaron la inacción para evitarlos: “Pero el tema es así, ¿vos sos de los eventuales? Lo que dice la empresa es que prescinde de ustedes porque tienen stock. (…) Las empresas eventuales es un mundo aparte, tienen su legislación propia, hablando mal y pronto delante de las chicas, son una cagada, son una mierda, no respetan la legalidad del trabajado».

Y más adelante, agregan: ”Si la ley ampara a las empresas eventuales… ¿nosotros qué podemos hacer? Si la empresa desiste de no tener más eventuales porque dice que tienen stock, que tiene que bajar la producción, ¿cómo hacemos para revertir si no tenemos la parte legal que colabore con nosotros? ¿cómo hacemos para revertir la situación si no tenemos medios para apretar a esa empresa?”.

Un gremio cerrado en pandemia

La pandemia de Covid19 generó fuertes efectos en la actividad, con gran cantidad de contagios y hasta muertes por falta de protocolos de prevención en las empresas. El gremio se mantuvo cerrado y sin gestión, denuncian los afiliados que también se quedaron sin obra social.

Ante la crítica de un trabajador sobre la ausencia del sindicato en las fábricas, Rodríguez explicó: «El gobierno a los 15 días decretó que ustedes eran esenciales pero a los sindicatos los cerraron y no dejaban abrir el sindicato. Nosotros tuvimos más de un año el sindicato cerrado. Por la pandemia. Por un decreto. No se podía hacer actividad gremial, no se podía recorrer ninguna fábrica porque el gobierno te clausuraba el sindicato. (…) Y antes de la pandemia no fuimos a verlos. Vamos a decir la verdad».

Y Oroná, secretario gremial de la organización, agregó: “Nosotros vamos a la empresa cuando nos comunican que hay algún problema. Esperamos que nos llame el trabajador para recurrir a la empresa”. Los afiliados lo desmienten.

También cuestionan la falta de cuerpo de delegados en las empresas. Sobre eso, Ernesto Rodríguez ejemplicó: “¿Sabes qué tiene Richezze, que son más fuerte que los delegados…? Tienen un equipo de recursos humanos”. Y explica que los trabajadores tienen que hablar con recursos humanos si tienen algún problema y si no se soluciona recién ahí recurren al sindicato. Vale mencionar que Richezze es la planta más grande de Cañada de Gómez. Y el sindicato se maneja con Recursos Humanos

Y como si todo esto fuera poco, asumieron que ellos como dirigentes sindicales ganan el triple de lo que ganan los trabajadores. En un pasaje en el que los afiliados mencionan los aportes sindicales, Rodriguez dice: “Lo que a vos te descuentan, yo pago el triple que vos…” Los trabajadores le replican que aporta el triple porque gana el triple y Rodriguez agrega: “yo no te estoy cargando, yo te estoy tratando de explicar que si yo gano más que vos, tengo que pagar más que vos”.