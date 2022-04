Madereros Rosario: “Quieren proscribir la única lista compuesta por verdaderos trabajadores”

Los trabajadores madereros de Rosario irán a las urnas el próximo 29 de abril para elegir a la nueva conducción del gremio de la actividad.

Para la contienda fueron aprobadas dos listas, la Roja y la Celeste y Blanca, surgidas de una división en la comisión interna de la Unión Obreros y Empleados de la Industria Maderera Rosario (UOEIMA), que hoy conduce Ernesto Rodríguez.

Pero existe un tercer armado electoral: la lista Caoba, que denunció ser proscripta por la Junta Electoral y ya inició acciones ante el ministerio de Trabajo. Está liderada por Fernando de los Santos, como candidato a secretario general.

En diálogo con Mundo Gremial, De los Santos aseguró que “la Lista Caoba está integrada en su totalidad por trabajadores madereros que no son parte de la conducción del sindicato”.

¿Quiénes integran la lista Caoba?

– La Lista Caoba está integrada en su totalidad por trabajadores madereros que no son parte de la conducción del sindicato. Somos trabajadores y trabajadoras de empresas de distintas localidades de la provincia, que sabemos lo que es estar en la fábrica, cobrar un magro sueldo y no llegar a fin de mes; padecemos la falta de prestaciones médicas de una obra social mal gestionada. Queremos construir un sindicato que nos represente, que luche por un salario digno y por mejoras integrales de las condiciones para las y los trabajadores madereros. Me acompañan más de 20 compañeros/as, entre ellos Soledad Benavidez, candidata a Secretaria Gremial y Cristian López como adjunto.

¿Cuáles son las propuestas de la Lista que encabezás?

– Construir un sindicato protagonista que contenga a sus trabajadores y no una organización vacía, ineficiente, que sostiene una dirigencia parasitaria. Además de las mejoras salariales y de la obra social, es prioritario regularizar la situación de los trabajadores en negro, contratados y/o tercerizados. Con todos los compañeros y compañeras incluidos el otro punto urgente es la lucha genuina por un salario que supere la canasta básica, como mínimo. Actualmente en promedio nuestro salario es la mitad de la canasta básica. Por ejemplo; en mi caso particular, hace 6 años que trabajo y saco de bolsillo $46.000 por mes, cuando según datos oficiales la canasta básica (para no ser pobre) es de $76.146.

Esta realidad atenta con la dignidad de toda la familia trabajadora de la madera, es indigno trabajar y seguir siendo pobre. Los sindicatos que creó el peronismo tenían como propósito exactamente lo contrario. Esto va de la mano con los despidos, consideramos prioridad garantizar la protección de los compañeros cuando son atravesados por esta situación, en la actualidad quedan totalmente desamparados frente a los empleadores y no dan ningún tipo de auxilio, ni legal, ni económico, ni filial, quedamos a deriva. Nosotros siempre vamos a estar con el trabajador porque vivimos esas injusticias en carne propia.

Con este panorama, ¿ven posible un cambio en el sindicato y la actividad?

– Estamos convencidos que el sindicato va a volver a ser de los trabajadores y recuperaremos la participación activa de un delegado por fábrica y comisiones paritarias de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. Todos estos años la entrega de útiles escolares para nuestros hijos en edad escolar, fueron disminuyendo en cantidad y calidad, hay que mejorar este punto.

Un detalle insólito es nuestro Día del Trabajador maderero, el cual se conmemora siempre el primer domingo de agosto, en conmemoración al primer discurso del entonces Presidente de la Nación el Gral. Juan D. Perón, quien emitió el primer comunicado dirigido específicamente a nuestro gremio un 1º de agosto de 1947. Proponemos que quede fijo ese día para resignificar dicho aniversario.

Resumiendo, proponemos construir un sindicato de trabajadores, y para trabajadores, que brinde beneficios a sus afiliados, como proveeduría, servicios mutuales, turismo sindical, recreación social y planes de viviendas; pero fundamentalmente que garantice la protección y defensa de sus derechos, que es simplemente cumplir con la función para la que fueron creadas las organizaciones gremiales.

¿Cómo viene la campaña?

– Como era de esperar las dos listas oficialistas se manejan como vienen haciéndolo desde hace 20 años, de espaldas a los trabajadores/as. Una de ellas usa los vehículos y las redes sociales oficiales del Sindicato para hacer campaña. La otra lista, como ahora que están peleados, se acordaron de hablar de los servicios cortados en la obra social, del abandono de los edificios de las sedes sindicales, todas cosas que se ven desde hace tiempo y de las cuales son tan responsables como cómplices, ya que todavía son parte de esa conducción.

La mentira adquiere el disfraz de renovación o transformación, pero la única lista que quieren proscribir es la compuesta por verdaderos trabajadores. Ninguno de los integrantes de la Lista Caoba somos parte de esta gestión que abandonó y traicionó la defensa de los derechos de las y los trabajadores madereros.

La Junta Electoral ni siquiera nos recibió la lista, hacen esa artimaña para que nuestra lista no tenga la posibilidad de hacer campaña. Le tienen miedo a los trabajadores. Lamentablemente nada de eso sorprende, el día que echaron trabajadores en la empresa Delos, el 7 de octubre del 2021, nunca se acercaron para nada, durante los 5 días de huelga ni Rodríguez ni Orona, se presentaron para acompañar el conflicto de nuestro sector. Nos abandonaron, nunca les preocupó los trabajadores/as ni les va a preocupar, lo único que se disputan ellos es la continuidad de sus propios privilegios.

Nosotros hicimos todas las presentaciones en tiempo y forma como corresponde, a pulmón, y haremos la campaña con los recursos que puede contar un grupo humilde de trabajadores/as precarizados y con altos niveles de explotación, que es lo que somos, pero vamos a dar la lucha porque somos parte de un proyecto colectivo, que padece todos los días estas injusticias y desamparo. Tenemos la certeza de que esta lucha va a dejar un llama encendida que ya no van a poder apagar. Esta enorme familia de trabajadores y trabajadoras de la madera tendrá también que poner en valor su tarea, ahora tendrá una opción verdadera.

Suponemos que ya que las dos listas se pusieron de acuerdo para que no participemos no perdemos la fe en que el Ministerio de Trabajo va a tomar nuestro justo reclamo y vamos a poder participar. Frente a una organización gremial aislada de sus afiliados, nosotros garantizamos la lucha, y esa ya es nuestra primera victoria.