Madres de Plaza de Mayo cumplió 44 años y Bonafini reivindicó su decisión de “ser kirchneristas” – Télam

El 30 de abril de 1977, las Madres acudieron por primera vez a Plaza de Mayo en reclamo por la desaparicin de sus hijos.

La Asociacin Madres de Plaza de Mayo cumpli 44 aos y su presidenta, Hebe Pastor de Bonafini, record que las integrantes de esa organizacin “nunca negociamos, nunca nos callamos, nunca olvidamos” y reivindic la decisin de las integrantes de esa agrupacin de “ser kirchneristas”.

“Estamos contentas por no negociar con nadie, sin callarnos por nadie, habiendo recibido el premio ms grande que nos dio Nstor (Kichner), diciendo que ramos sus madres y nuestros hijos e hijas sus compaeros”, dijo Bonafini en un discurso transmitido por el canal de YouTube de la Asociacin, como parte de las actividades virtuales organizadas por el 44 aniversario de esa organizacin de derechos humanos.

En ese sentido, reivindic la decisin poltica de las integrantes de la Asociacin de “hacernos kirchneristas, aunque muchos polticos se enojaron y nos dijeron: las Madres perdieron mucho. Claro, no queran que nos furamos para ese lado”.

“Muchos queran que siguiramos peleando nadando en la nada”, afirm y aclar: “no nos arrepentimos para nada, al contrario, estamos orgullosas de ser kirchneristas”.

Bonafini afirm que “despus la tuvimos a Cristina (Fernndez de Kirchner), que siempre estuvo con nosotras, que nos visit muchas veces en nuestra casa, que nos conoce muy bien” y destac que “es una mujer extraordinaria, a la que amamos con todo nuestro corazn”.

Asimismo, expres que, a lo largo de los 44 aos, “vivimos y convivimos juntas, discutimos, amamos, viajamos, nunca negociamos, nunca nos callamos, nunca olvidamos, nunca se nos ocurri negociar con el enemigo ni con Macri ni con la Vidal, como muchos organismos”.

La presidenta de la Asociacin haba empezado su discurso recordando a las integrantes de la organizacin y dijo: “quedamos muy poquitas, tenemos entre 90 y 96 aos” y manifest que “voy a hablar de las madres que hemos convivido ltimamente, no de todas, llegamos a ser 2.000. Quiero hablar de ellas, de las cosas ms ntimas, cmo eran, para que las conozcan un poquito ms”.

As, nombr y describi a Ester, de San Juan; Elsa, de Mendoza; Mara Rosa, de Lujn y Chiqui, de Mar del Plata, y a las “madres de la casa”: Cota, Mara y Mara del Carmen, Marta, Porota, Chela, Elsita, Susana, Elisa, Elena, Hebe y Juanita.

“S que no es el discurso que esperaban, no es un discurso de bronca, es un discurso de amor, a mis compaeras que ya no estn, pero estn en la Plaza (de Mayo), en todo lo que hacemos y decimos”, expres Bonafini.

En otra parte de su exposicin, dijo que esa “es una manera de acordarnos de ellas, porque siempre hablamos de Azucena (Villaflor), Mary (Ponce de Bianco) y Esther (Ballestrino de Careaga), que son las tres madres (secuestradas por un grupo de tareas de la Escuela de Mecnica de la Armada en diciembre de 1977) que nos dieron lo que sabemos”.

“Vivimos y convivimos juntas, discutimos, amamos, viajamos, nunca negociamos, nunca nos callamos, nunca olvidamos, nunca se nos ocurri negociar con el enemigo ni con Macri ni con la Vidal, como muchos organismos”” Hebe de Bonafini

“Fueron torturadas, violadas y tiradas al ro por la Marina Argentina. Terrible crmen que cometi la Marina, nunca se hizo cargo de semejante crimen, las tres madres, las dos monjas francesas”, Alice Domon y Leonie Duquet, advirti.

Y, agreg: “tenemos la esperanza de que alguna vez alguien de la Marina se saque la careta y diga algo”, tras lo cual repiti: “torturadas y violadas y tiradas al ro vivas”.

El 44 aniversario de las Madres de Plaza de Mayo se celebr en forma virtual debido a la pandemia de coronavirus con un acto con transmisin en vivo, y la agrupacin de derechos humanos invit a sumarse a los festejos colgando banderas argentinas en ventanas y balcones.

En ese contexto, al medioda se present en forma virtual el libro “La rebelin de las Madres: Historia de las Madres de Plaza de Mayo”, del que particip la presidenta de la Asociacin, la asesora presidencial Dora Barrancos y Ulises Gorini, autor del libro, entre otros.

Tambin se realiz el Ciclo de Cultura Popular y Derechos Humanos, con la participacin del cantautor Vctor Heredia, el constitucionalista Ral Zaffaroni y Bonafini.

La historia de Madres de Plaza de Mayo

El 30 de abril de 1977, las Madres acudieron por primera vez a la Plaza de Mayo en un intento de que su reclamo por la desaparicin de sus hijos se hiciera visible.

Aquella tarde, ante el estado de sitio impuesto, la Polica Federal les orden que se retiraran de la Plaza, tras lo cual las mujeres respondieron que no podan impedirles circular por el lugar, entonces los uniformados les respondieron: “circulen”.

As fue como se tomaron del brazo, de a dos, y comenzaron a caminar.

Ese da naci la tradicional marcha de los jueves, que se realiza desde hace 44 aos a las 15.30, alrededor de la Pirmide de Mayo.

En la actualidad, llevan ya 2.245 marchas, de manera ininterrumpida.