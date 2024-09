Maia Jastreblansky: «Marcela Pagano dice que Lilia Lemoine está extorsionando a Milei con videos»

Maia Jastreblansky sostuvo que el entorno del presidente es caótico, con constantes internas y una notable falta de liderazgo, algo que pone en riesgo la unión y duración del partido. “Javier Milei nunca tuvo el perfil de conducir a su espacio y reunirlo. Esto es un problema heredado del armado de 2023”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Maia Jastreblansky es periodista del Diario La Nación, acreditada en Casa Rosada.Habló sobre el elfo en la Cara Rosada y la política argentina.

Qué lindo arrancar el viernes así, gracias. Todavía no salieron a la venta las entradas, así que estamos todos muy atentos porque me parece que van a tener que agregar fechas. Está todo el mundo esperando a hacer una cola virtual para comprar las entradas para el reencuentro de Los Piojos en diciembre.

AG: Viene alguien del extranjero, se pregunta qué está pasando con la política argentina, agarra un diario y ve que se habla de los elfos. ¿Cómo le explicamos que estamos hablando de el elfo en Casa Rosada?

El elfo es uno de los tantos personajes muy peculiares que estuvo orbitando en la campaña electoral de La Libertad Avanza.

Hay dos teorías. Es formoseño, por lo que algunos comentan que le dicen “elfo” por el formoseño. Pero lo cierto es que él se hizo más de 30 cirugías estéticas para, justamente, parecerse a un elfo. Se modificó la nariz, las orejas, etc.

Es un íntimo amigo de Lilia Lemoine. Recordemos que antes de ser diputada, Lilia era cosplayer, o sea las personas que deciden disfrazarse e interpretar distintos personajes. Y el elfo también tenía este perfil de transformarse. Además, cuando uno lo ve, claramente ve sus orejas puntiagudas y su nariz muy peculiar. Es un chico muy joven, 32 años, que se hizo más de 30 cirugías.

En estos días hablamos de él porque, en algún video de la campaña del año pasado, que circuló en las últimas horas, se definía como miembro del equipo de marketing de Javier Milei. Él trabajaba en la campaña de La Libertad Avanza, y en un momento Milei, por algún motivo que desconozco, se enojó y lo echó de la campaña. Frente a esto, Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño y una persona muy importante en la campaña, porque prestaba las instalaciones de su empresa, de la Sociedad de Bolsa Bull Market, para que oficien de búnker, lo refugió en sus empresas para que no se quedara en la calle.

Después de un tiempo, Milei fue a la empresa de Ramiro Marra, y la anécdota cuenta que, aunque en general no suele siquiera servirse un vaso de agua, ese día se le ocurrió ir a la cocina de las oficinas, y se encontró cara a cara con el elfo, que se llama Luis Padrón. Ahí finalmente se arma un revuelo y lo termina de expulsar de su campaña.

AG: Ahora, hay versiones que hablan, y algunos programas están haciendo mucho con eso, de videos y cuestiones comprometedoras, de una Lilia Lemoine que está justamente jugando con esto. ¿Qué se sabe acerca de esto?

Ustedes ven que en La Libertad Avanza hay muchísimas internas a fuego cruzado, todo el tiempo, entre distintos integrantes del espacio. La verdad es que uno no ve que haya un sentido de pertenencia porque están todos peleados con todos. Entre otras peleas, Lilia Lemoine tuvo un fuerte encontronazo con Marcela Pagano, otra diputada de La Libertad Avanza. Frente a esto, Lilia filtró en redes sociales un chat de WhatsApp, una cosa muy extraña difundir conversaciones privadas, donde Pagano dice que Lilia estaría extorsionando a Milei con un material comprometedor que ella tiene grabado sobre el presidente.

El periodista Jorge Rial, en C5N, estuvo indagando sobre este tema y, según su versión, Lemoine tendría videos que exponen a Milei de mala manera y lo muestran en una actitud que perjudicaría su imagen. Y este material también estaría en poder del elfo, íntimo amigo de Lilia, con lo cual en cualquier momento se podría filtrar.

En todo este contexto, cuando todo esto empezó a cobrar forma en las redes sociales y a circular, Lilia Lemoine fue a Casa Rosada y estuvo varias horas reunida con los hermanos Milei y otros funcionarios. La verdad es que Lilia suele asistir a la Casa Rosada, no es la primera vez que va y de hecho siempre va cuando hay que maquillar a Milei para una entrevista. A mí me da la impresión de que, hoy en día, ella es muy del riñón de los hermanos Milei, muy cercana, por lo que me cuesta pensar que ella extorsiona a Milei en este contexto, porque la verdad es que está muy apañada por los hermanos.

De hecho, dijo en las últimas horas que esto es mentira, que no tiene ningún material, que jamás extorsionaría a Milei, y que el elfo, su amigo, es un hermanito menor para ella. O sea, desactivó cualquier versión sobre este tema.

Elizabeth Peger: Es llamativo cómo aparecen cerca de Milei estas figuras y estos conflictos. Pasa incluso hasta con algunos de los militantes más conocidos en redes, y hasta algunos legisladores, por ejemplo el tema Abdala. ¿No puede, el entorno de Milei, resolver para que esta no sea la imagen del espacio? Porque más allá de la figura del presidente, el espacio son Lilia Lemoine, Bartolomé Abdala, Marcela Pagano y todos estos conflictos.

Todo esto es un problema heredado del armado de 2023, donde, al ser un espacio outsider, se armó de una manera muy peculiar en todas las provincias.

Javier Milei nunca tuvo el perfil de conducir a su espacio, reunirlo y la típica foto del líder con sus legisladores, él siempre huyó a eso. La verdad es que tienen un grave problema, porque todos los días aparece un problema nuevo en el espacio. De hecho, el año que viene, con seguridad, Milei va a ampliar sus bloques porque no pone en juego prácticamente nada. ¿Quiénes van a integrar las listas de La Libertad Avanza el año que viene? ¿Se va a agrandar este problema con este tipo de figuras? Y la verdad es que yo veo que no encuentran cómo conducir este espacio. Tampoco veo que se estén ocupando demasiado.

Ayer Milei decía que el que no entienda cuál tiene que ser la postura de La Libertad Avanza y haga su juego propio, se vaya. Es algo bastante llamativo porque Milei está en franca minoría en ambas Cámaras del Congreso. Ya el Senado le mostró dos tercios opositores y sin embargo el propio oficialismo se va desgranando. Ya ha perdido a varios de sus integrantes y podría seguir perdiéndolos.

AG: Llamó la atención que el propio presidente salga públicamente a ordenar la tropa, hablar de los militantes y de estar unidos, haciendo un discurso político.

Sí, por eso. Es gracioso porque neutralizan un problema, o pasamos de página a un problema como fue el de Lourdes Arrieta, que terminó expulsada del bloque, y aparece otro en juego, como el de Abdala.

Claudio Mardones: Acá, dentro de todos estos personajes, errores no forzados, aparece el mago del Kremlin, Santiago Caputo, el estratega presidencial. Últimamente dicen que está menos en la Casa Rosada, otros dicen que se está auto preservando después de lo que ha sido esta hiper exposición pública, directamente proporcional a la importancia que tiene el entorno del presidente. ¿Es así? ¿Hay un estratega presidencial que está manejando los canales más importantes de la comunicación de la Casa Rosada para definir el tono de la comunicación? ¿Cómo lo ves?

Creo que Milei lo blindó y todavía está muy empoderado, porque se ocupa no solo de la comunicación, sino de un montón de temas sensibles que Milei no atiende, como es la cuestión judicial, los servicios de inteligencia y las empresas del Estado. Un montón de cuestiones que él, que supuestamente es solo un asesor de campaña y asesor de imagen y de comunicación, asumió.

Es cierto que se preservó un poco más, por ejemplo ayer no fue a la reunión de Gabinete, y también es cierto que con el correr de los meses fue ganando varias enemistades internas. Pero a mí me da la impresión de que Milei todavía lo tiene muy blindado, que no le suelta la mano y que él sigue muy activo. Aunque no se lo vea públicamente, en las sombras sigue muy activo moviendo los hilos de muchas cosas importantes.

