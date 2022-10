Malala Yousafzai visitó Pakistán diez años después del intento de asesinarla

La Nobel de la Paz Malala Yousafzai llegó este martes a su Pakistán natal para visitar a las víctimas de las inundaciones, 10 años después de ser blanco de un intento de asesinato por parte de los talibanes.

Malala Yousafzai tenía solo 15 años cuando el 9 de octubre de 2012 militantes de los talibanes paquistaníes, un grupo independiente pero con una ideología en común con el movimiento de Afganistán, le dispararon en la cabeza por su campaña a favor de la educación femenina.

La adolescente fue evacuada a Reino Unido para recibir un tratamiento que le salvó la vida y se erigió en un referente mundial de la lucha por la educación, convirtiéndose en la persona más joven en recibir un Premio Nobel de la Paz en 2014.

Dos días después del décimo aniversario de ese ataque, Malala aterrizó en la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán, en la segunda visita que realiza desde dejar el país.

Desde Karachi se desplazará a las zonas devastadas por las inundaciones sin precedentes de la última temporada de monzones.

Su visita busca «ayudar a mantener la atención internacional centrada en el impacto de las inundaciones en Pakistán y reforzar la necesidad de ayuda humanitaria crítica», dijo su fundación Malala Fund en un comunicado, según la agencia de noticias AFP.

Foto AFP

Las inundaciones dejaron sumergido un tercio del territorio de Pakistán, provocaron el desplazamiento de ocho millones de personas y causaron unos daños estimados en 28.000 millones de dólares.

La visita coincide con una huelga de los estudiantes de su antigua escuela por un aumento de la violencia en su localidad natal de Mingora, en el valle Swat.

What is the impact of floods on women & young girls in Pakistan ?

Women in developing countries, such as Pakistan, are particularly vulnerable to climate disasters due to existing gender inequities & patriarchal norms. pic.twitter.com/RZMYxIQn8c

— Malala Fund Pakistan (@MalalaFundPK) October 3, 2022