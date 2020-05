Malena Galmarini firmó convenios con el rector de la UBA para capacitación, investigación y auditoría

Malena Galmarini y Alberto Barbieri

La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, se reunió con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, con el objetivo de firmar dos convenios, uno destinado a capacitación e investigación y otro orientado a que la Facultad de Ciencias Económicas brinde sus servicios para el análisis de la situación financiera y contable de la empresa.

Acompañaron a la presidenta de AySA, Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales y Sebastián Cañellas, director de Prensa y Comunicación; también participaron miembros del claustro académico.

Luego de una reunión en la sede del Rectorado de la UBA, las autoridades manifestaron su compromiso de trabajar en conjunto.

Tras el encuentro, Galmarini afirmó: “Firmamos por un lado, un convenio marco para trabajar en conjunto en investigaciones y capacitaciones, para que los alumnos de la Universidad puedan hacer rotaciones en una de las empresas de agua y saneamiento más importantes del continente. Y por otro, con la Facultad de Ciencias Económicas, para que nos ayude a hacer una auditoría, un balance nuestro de hasta ahora y respecto de la gestión anterior. Lo más importante es la transparencia. Saber qué pasó, qué está pasando y desde ahí continuar”.

Finalmente, la presidenta de AySA concluyó: “Quiero dar un enorme agradecimiento al rectorado de la UBA, enseguida se hicieron eco cuando fuimos a pedirle ayuda. Es muy importante que una de las mejores universidades del mundo trabaje con una de las mejores empresas del rubro, nos parece una buena sinergia”.

Por su parte, Barbieri manifestó: “Le agradecemos a Malena que confíe en la Universidad de Buenos Aires para asesorar en temas tanto técnicos como económicos y financieros. Estamos poniendo a nuestro equipo de investigadores y profesionales a disposición de AySA para ver de qué manera colaborar en fortalecer a una empresa tan importante en este momento por el servicio que brinda. Estamos orgullosos, vamos a trabajar con fuerza”.

Con la firma de estos convenios, la empresa seguirá trabajando en sus objetivos de mejora continua y transparencia en la gestión.