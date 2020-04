Malena Galmarini recorrió obra en San Miguel con Jaime Méndez y firmó convenio para realizar seis más de Agua y Cloaca + Trabajo

Recorrida de obras de Malena Galmarini en San Miguel

La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini, junto al intendente de San Miguel, Jaime Méndez, recorrió la obra REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BELLA VISTA NORTE II – ETAPA 1 que beneficiará a 5 mil vecinos y vecinas de la localidad.

Luego de la recorrida, firmaron un convenio destinado a reactivar 6 obras de agua y saneamiento, por medio de los planes “Agua + Trabajo” y “Cloaca + Trabajo”.

Como forma de reactivación económica frente a la pandemia de COVID-19, Galmarini decidió impulsar los proyectos que estaban suspendidos. Al respecto, manifestó: “La obra estaba parada hace mucho tiempo y la estamos reactivando. Además estamos firmando un convenio por seis obras más que vamos a empezar cuanto antes. Son alrededor de 115 millones de pesos y 120 puestos de trabajo. Es el momento de reactivar y cuidar la economía, que también es cuidar el bolsillo de los vecinos”.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Por su parte, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, expresó: “En medio de esta situación que estamos viviendo, que nos implica la mayor preocupación, poder avanzar con obras esenciales es fundamental. Lo importante no es solo empezarlas sino también terminarlas, y vamos tras ese objetivo”.

Por último, Malena Galmarini concluyó: “Quiero agradecerles a los trabajadores y trabajadoras de AySA, de las empresas contratistas y del Municipio que nos acompañan y también a los vecinos que tienen la paciencia necesaria para que salgamos lo mejor posible de esta situación que tiene al mundo en vilo”.

El encuentro también contó con la presencia de autoridades de AySA: Alberto Freire, director General Operativo; Alberto Lacioppa, director de Redes; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; y del Subsecretario de Obras públicas de San Miguel, Federico Randle.

Acerca del Plan de Obras

Los trabajadores y las trabajadoras sanitaristas realizan tareas destinadas a garantizar los servicios de agua y saneamiento esenciales para la salud pública de la comunidad, con el firme respaldo y acompañamiento del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (S.G.B.A.T.O.S).

La empresa lleva adelante un Plan de Obras de Agua potable y Saneamiento en cada municipio de la concesión que busca mejorar la calidad del servicio prestado, así como también llegar a los sectores que más lo necesitan.