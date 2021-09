Malena Galmarini se reunió con el presidente del FONPLATA para analizar los avances del crédito y obras de agua potable

Foto prensa.

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, se reunió con Juan Notaro, titular del Banco de Desarrollo FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata), para continuar trabajando en conjunto en el desarrollo del “Programa de Agua y Cloaca más Trabajo” (A+T/ C+T), con el objetivo de acercar el servicio de agua potable y saneamiento cloacal a los barrios más vulnerables del área de concesión de la empresa, y generar puestos de trabajo genuinos para las y los cooperativistas, que bajo la supervisión de AySA, estarán a cargo de las obras.

Finalizada la reunión, Malena Galmarini expresó: “agradecerle al presidente de FONPLATA porque se tomó el tiempo de venir a conversar con nosotros para que podamos contarle qué estamos haciendo con este crédito. Es muy importante para la empresa, y sobre todo para las beneficiarias y los beneficiarios, nada más ni nada menos que 390 mil personas que viven en los barrios vulnerables del conurbano bonaerense”.

Por su parte, Notaro declaró: “Hoy nos comentaron que ya prácticamente un 35 por ciento de este proyecto fue aprobado y que ya hay varias obras en ejecución. Es realmente un modelo que para nosotros fue muy innovador e interesante por la incorporación del trabajo a través de cooperativas que se está desarrollando muy bien”.

En febrero de este año, ambos organismos firmaron un convenio para financiar la ejecución de obras, con un aporte de u$s30 millones de dólares por parte de FONPLATA y u$s10 millones de dólares de aporte local, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de los habitantes de barrios vulnerables. “Llegar a toda la población, pero sobre todo a aquellos que más sufren la desigualdad, que menos posibilidades tienen de tener red de agua potable y cloacas, con el impacto que eso tiene: más salud, más cuidado del medio ambiente”, destacó Galmarini sobre la finalidad de este proyecto.

Your browser does not support the video element.

“Si bien tenemos en este momento un poco más de 70 obras en marcha y unas 120 por comenzar el año entrante, nosotros sabemos que todavía falta más”, destacó Galmarini sobre el proyecto que implica la instalación de 41.200 conexiones cloacales y 31.300 de agua potable.

Además, Notaro resaltó la generación de puestos de trabajo a partir de estos convenios: “Es un proyecto muy interesante que no solo trae agua, cloacas, sino que es una forma de desarrollar y de promover el empleo, algo que ha sido un problema nacional en lo económico y afecta a la sociedad. Estamos muy contentos de estar mejorando sus condiciones de vida a través del agua y de las cloacas”.

A través de los planes A+T/ C+T, AySA impulsa la creación de trabajo genuino generando fuentes de empleo para la población organizada en Cooperativas. Mediante este convenio, se contratarán 91 equipos de trabajo, conformados cada uno por 10 hombres y 10 mujeres, un total de 1.820 cooperativistas.

Finalmente, la Presidenta de AySA concluyó: “Avanzar con las redes de agua y cloacas hace a la economía local y familiar. Estamos muy agradecidos con todos los bancos, los organismos que apuestan a esta Argentina, a este gobierno, que nos siguen dando crédito para obras, no crédito para fugar capitales. Estas son obras intergeneracionales que hacen a la calidad de vida de las argentinas y argentinos. Erradicar las viviendas sin agua y sin cloacas del AMBA es solucionar entre el 61 y el 65% de este problema que tiene toda la Argentina. Y por eso le estamos poniendo tanta energía y tanto ímpetu”.

De esta reunión también participaron funcionarios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación el Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo/SSRFID-SAE, Leandro Gorgal, el Director Nacional de Financiamiento con Organismos Regionales de Crédito, Marcos Vago, el Especialista en Seguimiento y Evaluación, Ignacio Asis y el Director Nacional de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, Mauro Conti. Por parte de AySA, acompañaron Patricio D’Angelo, Director General Administrativo; Fernando Calatroni, Director General Técnico y Rodolfo Rojas, Director de Desarrollo de la Comunidad.





Noticias relacionadas