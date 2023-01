Malestar en la política de Neuquén con un gremialista

La denuncia de abuso sexual que pesa sobre trabajadores petroleros y la reacción del secretario general del gremio, Marcelo Rucci, encendieron el malestar en la política neuquina y en especial en el partido al que pertenece el dirigente sindical, el MPN, que gobierna la provincia. Al representante se lo acusa de falta de empatía y solidaridad ante el grave hecho.

En concreto, once son los empleados complicados con la delación que vio la luz la última semana, con una empresa que, con celeridad, decidió despedirlos. Un suceso que motivó la queja de Rucci: “Deberían haberlos suspendido, no despedido. Actuaron fuera de la ley. Se pusieron en juez. Metieron a once personas, no está definido, no hay una sentencia o algo que acredite que realmente fueron todos y que todos tienen la culpabilidad. Se ensucia el nombre de muchos que seguramente no tuvieron nada que ver”, explicó.

Asimismo, reconoció que existen ciertas prácticas que han sido naturalizadas con el correr del tiempo: “Una manteada, una cosa de esas, en la actividad… fue durante mucho tiempo normal, pero ya ahí abuso sexual como está planteada la denuncia es otra cosa”.

Ante esas palabras, que generaron el rechazo de diversos actores políticos del distrito, apareció el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad de Neuquén, órgano que a través de Nicolás Cerdá, director de Masculinidades, invitó al sindicato a trabajar para modificar conductas en tela de juicio. “Los ritos de iniciación son históricos y con prácticas que constantemente se han naturalizado. Abrimos la puerta para la posibilidad de encuadrarlo y trabajar claramente”.

Y el núcleo del MPN también acusó el impacto ya que Rucci, principal figura de la agrupación Azul y Blanca del MPN, selló en 2022 un acuerdo electoral con el sector Azul del actual gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, que postula al actual vicegobernador de Neuquén, Marcos Koopman, para liderar la provincia a partir de este año. Fuentes provinciales dan cuenta de un malestar importante y alertan sobre posibles consecuencias electorales a tres meses de los comicios.