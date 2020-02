Mamá de Fernando Báez Sosa: “Quiero recordarlo como él hubiera querido”

Graciela, madre de Fernando. CANAL 26.

La muerte de Fernando Báez Sosa conmocionó a toda la sociedad. El joven murió tras la golpiza propinada por un grupo de rugbiers en la puerta de un boliche de Villa Gessell. Todo quedó registrado en video y ahora, su familia pide Justicia y condena para los autores del crimen.

Ante de la marcha de este martes 18 de febrero a las 18 horas frente al Congreso de la Nación, hablaron los padres del joven asesinado y pidieron a la gente: “Vayan a la marcha, por favor”.

Con profundo dolor, Graciela enfrentó las cámaras, dijo estar muy sensible en el día de hoy, cuando se realiza la marcha en pedido de Justicia por el crimen de Fernando en un episodio de violencia donde están involucrados 10 rugbiers. “Quiero recordarlo como él hubiera querido”, dijo su madre ante las cámaras y sostenida de pie sólo por el hecho de reclamar justicia por su hijo.

LA MARCHA

Las redes sociales reafirmaron la convocatoria de los familiares a la marcha de este martes, frente al Congreso Nacional, en reclamo de justicia a un mes del crimen del joven Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche en el balneario bonaerense de Villa Gesell.

El perfil de la red social Facebook “Justicia por Fernando” hizo un posteo que expresa “18 DE FEBRERO A LAS 18:00 En el Congreso de la Nación”, con el hashtag #justiciaporfernando y una imagen del joven asesinado en la localidad balnearia bonaerense.

Otro posteo del mismo perfil reúne imágenes de distintas convocatorias a la marcha en el país y el exterior, en Mendoza (Plaza de la Independencia), Barcelona (en la puerta del consultado argentino) Londres (en la catedral de San Pablo) y Ushuaia (en el Paseo de las Rosas).

Asimismo, refleja las convocatorias en San Juan (Plaza 25 de mayo), y Mercedes (provincia de Buenos Aires, plaza San Martín), todo con la frase “Atención mañana 18 de febrero en varios puntos del país y el exterior. Compartir”.

En tanto, en su cuenta de Twitter, Julieta Rossi, novia de Báez Sosa al momento del asesinato del joven, posteó “a un mes del asesinato de fer, nos volvemos a encontrar en Plaza Congreso a las 18hs para seguir pidiendo justicia por su memoria. Gracias a todos por acompañar en esta lucha. Los abrazo fuerte”, ilustrado con imágenes de distintas manifestaciones con pedidos de justicia sobre el caso.

“Que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más”, agregó.