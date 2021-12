Manchester United, entre los problemas con Cristiano Ronaldo y el Coronavirus

A esta batalla de egos hizo referencia Gary Neville, ex futbolista y hoy comentarista en Sky Sports: “Algo no está bien ahí. Definitivamente hay quejas. Están todos el uno contra el otro. El espíritu de un vestuario es realmente importante y no creo que estén todos juntos en este momento”. El emblemático defensor que formó parte de la época dorada de Alex Ferguson y cosechó 31 títulos con el United, también hizo hincapié en las malas vibras que existen entre Cristiano y Mason Greenwood.

Tras el 1-1 frente al Newcastle, equipo que está en la zona de descenso, Neville también remarcó algunas actitudes de los futbolistas: Ronaldo no se acercó a saludar a los hinchas y Bruno Fernandes criticó a los jóvenes, además de estar en desacuerdo con el dibujo táctico de 4-2-2-2 empleado por su entrenador.

Hubo más revelaciones respecto al día a día en Old Trafford: aseguran que algunos futbolistas están descontentos con el técnico porque no se terminan de adaptar a los entrenamientos. Hay cinco apuntados para salir en el actual mercado: Anthony Martial, Dean Henderson, Eric Bailly, Jesse Lingard y Donny van de Beek.

Luego de que la Premier League impusiera algunas normas para evitar los contagios de coronavirus dentro de los clubes, el comedor del Manchester se dividió en seis sectores distintos en los que apenas tienen contacto cuatro jugadores por vez. Esto no hizo más que desunir aún más a un grupo que viene resquebrajado y necesita solucionar sus problemas internos cuanto antes para salir a flote.

Aseguran que la situación es alarmante y el 2022 será todo un desafío para los «Devils». Además de jugar con la obligación de escalar posiciones en la Premier League, debutará el 10 de enero por la FA Cup (frente al Aston Villa) y en febrero abrirá su llave de octavos de final de Champions League contra el Atlético Madrid.