Manes: «El radicalismo está nuevamente de pie para encarar un nuevo sueño colectivo» – Télam

El candidato a diputado nacional por la UCR de la provincia de Buenos Aires Facundo Manes advirti que el radicalismo «est nuevamente de pie para encarar un nuevo sueo colectivo» y afirm que «una nueva Argentina» necesita un «nuevo radicalismo, que mire ms al futuro y lo siente en la mesa de decisin».

«Hoy venimos a proponer otra revolucin, la que nos va a sacar del pozo, y es la del progreso, la que llamamos revolucin del conocimiento», manifest Manes en el acto que la UCR hizo en el microestadio del Club Ferro, en el barrio porteo de Caballito, donde buena parte de su dirigencia se convoc a das de cumplirse el prximo sbado 38 aos del triunfo electoral de Ral Alfonsn en 1983.

Manes expres que «volver a la cancha de Ferro significa que el radicalismo est nuevamente de pie» para «encarar un nuevo sueo colectivo, como en el 83 fue la reconstruccin democrtica».

«Estamos de pie para terminar con al decadencia argentina, para encarar la prosperidad, el desarrollo y los desafos del siglo XXI», sostuvo; destac que «hoy a la Argentina le hace falta un proyecto similar» al del ’83 y seal que «lo que necesita nuestro pas en estos tiempos tiene nuestro nombre, porque Argentina necesita un cambio radical».

El candidato a legislador expres que «necesitamos un nuevo radicalismo para un nuevo mundo y una nueva Argentina» y destac que «debemos empezar por casa».

«Los partidos no tienen derecho a existir para siempre si no se reforman, si no son flexibles», manifest Manes en el acto que busc recuperar la mstica del gobierno de Alfonsn y advirti que «una nueva Argentina necesita un nuevo radicalismo, que mire ms al futuro y lo siente en la mesa de decisin».

En ese sentido, dijo que se trata de «un radicalismo donde los liderazgos individuales no estn por encima de los intereses de la Argentina» y sostuvo que «este no es momento para las maas de la vieja poltica, nadie nos va a detener, pero tenemos que saber que con este nuevo radicalismo no va a alcanzar».

«Por eso es clave que cada vez seamos ms», remarc y afirm que «esta es una corriente de centro popular que marcar el camino de los prximos aos de la Argentina».

En otra parte de su discurso, Manes seal que «no hay nada ms conservador que la grieta que nos proponen desde arriba» y dijo que «es hora de levantarnos y creer en nosotros mismos».

«Ahora es el momento de vencer el fracaso de las divisiones polticas, de los privilegios», manifest y sostuvo: «Sepan todos los argentinos que la UCR no va a parar hasta encaminar a la Argentina hacia el desarrollo».

El acto fue organizado por la filial bonaerense del partido bajo el lema «Volver a la Cancha» en el mismo estadio donde Alfonsn realizaba sus mtines en la campaa de 1983, en busca de posicionar al radicalismo dentro de la coalicin opositora de Juntos por el Cambio (JxC) a partir de la incorporacin de Manes.

En el evento estuvieron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo; Ernesto Sanz; el titular del interbloque de JxC en Diputados, Mario Negri; su par en el Senado, Luis Naidenoff; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valds y la vicepresidenta de la UCR, Alejandra Lordn, entre otros dirigentes.

Entre los referentes que no asistieron se encuentran el gobernador de Mendoza, Rodolfo Surez, y el senador Martn Lousteau, quien realiz una actividad en Catamarca.

En el acto tambin habl el presidente del Comit de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, uno de los hombres que impuls con ms fuerza la candidatura de Manes, y quien sostuvo que «cuando el radicalismo de la provincia de Buenos Aires est fuerte el radicalismo nacional crece».

Por su parte, la intendenta de General Arenales y vicepresidenta de la UCR bonaerense, Erica Revilla, sostuvo que «somos radicales y sabemos gobernar», expres que «es el momento», por lo que «salgamos a la cancha» porque «all vamos, vamos a fortalecer a Juntos».

«Es momento de levantarse y marchar, como deca Ral Alfonsn, es momento de caminar y explotar las urnas en noviembre, vamos en camino de ser presidentes en 2023», destac la intendenta.