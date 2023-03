Manes opinó sobre la decisión de Macri y dijo tener «discrepancias con cosas que manifestó» – NCN

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, habló luego del anuncio de Mauricio Macri sobre no participar en las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, el diputado opositor alertó que se trató de “una decisión inteligente del ex presidente para distender y disminuir la incertidumbre, sobre todo en el PRO. Tengo discrepancias con cosas que manifestó, porque no creo que haya un sector de la Argentina que sea el problema”.

Facundo Manes dijo que “tendemos a pensar que el otro sector es el problema, pero creo que fracasamos todos y la solución debe ser para todos. La novela de la candidaturas hacia no salir del voto histórico. Creo que la grieta en la sociedad no existe sino no hubiera seis millones de argentinos festejando el mundial”. Asimismo, fundamentó que la situación actual sobre que todo se divide entre el Frente de Todos o Juntos por el Cambio provoca que “en Argentina gane una facción y es una victoria trágica”.

En declaraciones radiales planteó que “la única grieta es la de los privilegiados que extraen del Estado y le roban, y los que no tenemos privilegios. El plan de desarrollo de la Argentina debe tener revolución educativa, científica y tecnológica. Probamos de todo menos el camino al desarrollo”.

Por otra parte, Manes opinó sobre el contexto económico. Al respecto, indicó que “soy promercado, pero a mí me educó el Estado. Debemos tener Estado y mercado como sea posible, pero no como el actual porque este esquema colapsó, necesitamos eficiencia, inteligencia y dinámica. Hay modelos como el liberalismo infantil que propone todo mercado y no hay países que no progresen sin Estado. Hay un sector de ir con los tanques y le va a pasar como la ministra inglesa que duró 44 días. Necesitamos tanto mercado como estado, necesitamos un liderazgo, pero la política actual se transformó en pensar mantener los privilegios”.

“Una cosa es populismo y otra cosa es popular. El populismo es, si a mi hijo de 13 años le regalo chocolates todos los días para causarle placer inmediato, pero a los tres meses tendrá diabetes y obesidad. La recompensa inmediata sin mirar el largo plazo es igual a dar soluciones simples a problemas complejos. Argentina tendrá una época de prosperidad si hay un liderazgo que destrabe”, concluyó.