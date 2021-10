Manifestantes irrumpieron violentamente en el ministerio de Desarrollo Social: al menos tres detenidos

Así quedó el Ministerio de Desarrollo Social.

Un grupo de integrantes de la agrupación MTR ingresaron por la fuerza al edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la jornada de este jueves.

Los manifestantes rompieron vidrios y golpearon a dos trabajadores del Ministerio que resultaron heridos.

Forzaron las rejas e intentaron entrar en el marco de una protesta. Al menos tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la PFA.

Your browser does not support the video element.

Los manifestantes pidieron que ”se bajen los precios de los alimentos” y reclamaron por la apertura de puestos de trabajos para desocupados, la reducción de la jornada laboral a seis horas, el “urgente abastecimiento a comedores y merenderos populares ante la crisis alimentaria” y “tierra para prodicir y vivir y soberanía alimentaria”.

“Mientras unos pocos empresarios que monopolizan el mercado alimentario nacional han quintuplicado sus ganancias en lo que va del año, más de la mitad de la población del país va a terminar el año en la pobreza”, denunciaron las organizaciones en un comunicado.

También consideraron “insuficiente y tardío” el congelamiento de precios de unos 1400 productos decretado por le ministro de Desarrollo Social, Roberto Feletti.

Esto se da en el marco donde la semana pasada, funcionarias y funcionarios del Ministerio se habían reunido con representantes de esa organización y habían acordado distintas líneas de trabajo, que incluían la financiación de herramientas e insumos para producir.





Noticias relacionadas